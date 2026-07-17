SpaceX: Erster Starship-Testflug seit BÃ¶rsengang in letzter Sekunde abgebrochen

Die Starship-Rakete in Texas

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den ersten Testflug seiner Starship-Rakete seit dem Rekord-BÃ¶rsengang im Juni in letzter Sekunde abbrechen mÃ¼ssen.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den ersten Testflug seiner Starship-Rakete seit dem Rekord-BÃ¶rsengang im Juni in letzter Sekunde abbrechen mÃ¼ssen. Konzernchef Elon Musk schrieb am Donnerstag in seinem Onlinedienst X, einige der Triebwerke seien nicht gestartet, was zu einem automatischen Abbruch gefÃ¼hrt habe. Der nÃ¤chste Startversuche komme "hoffentlich in ein paar Tagen".



Die 124 Meter hohe Riesenrakete sollte am Donnerstag eigentlich zum 13. Mal abheben. Die neueste Version war im Mai zum ersten Mal erfolgreich gestartet. Allerdings gab es kleinere Pannen. So erreichte sie wegen der Fehlfunktion eines Motors nicht ganz die geplante Umlaufbahn.Â



Um die Probleme zu beheben, wurden laut SpaceX "mehrere Ã„nderungen an Hardware und Software vorgenommen". Bei dem nun verschobenen neuen Testflug soll die obere Stufe Satelliten aussetzen. Zudem sollen Verbesserungen am Hitzeschild Ã¼berprÃ¼ft werden.



Die Rakete spielt eine wichtige Rolle bei den WeltraumplÃ¤nen von SpaceX und der US-Raumfahrtagentur Nasa, die eine RÃ¼ckkehr von Astronauten zum Mond anstrebt.Â Ziel ist eine Mondlandung vor Ende 2028 - und damit noch wÃ¤hrend der Amtszeit von US-PrÃ¤sident Donald Trump.



SpaceX hatte mit seinem BÃ¶rsengang am 12. Juni alle bisherigen in den Schatten gestellt. Unternehmenschef Elon Musk wurde damit auf einen Schlag zum ersten BillionÃ¤r der Welt.Â



SpÃ¤ter ging der Aktienkurs allerdings auf Sinkflug und fiel am Mittwoch erstmals wieder unter den Ausgabepreis. Auch Musks VermÃ¶gen ist damit wieder unter die Marke von einer Billion gefallen. Das Magazin "Forbes" gibt es aktuell mit rund 838 Milliarden Dollar an. Er bleibt allerdings der mit Abstand reichste Mann der Welt.