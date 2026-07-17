Lifestyle

SpaceX: Erster Starship-Testflug seit BÃ¶rsengang in letzter Sekunde abgebrochen

  • AFP - 17. Juli 2026, 02:05 Uhr
Bild vergrößern: SpaceX: Erster Starship-Testflug seit BÃ¶rsengang in letzter Sekunde abgebrochen
Die Starship-Rakete in Texas
Bild: AFP

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den ersten Testflug seiner Starship-Rakete seit dem Rekord-BÃ¶rsengang im Juni in letzter Sekunde abbrechen mÃ¼ssen.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den ersten Testflug seiner Starship-Rakete seit dem Rekord-BÃ¶rsengang im Juni in letzter Sekunde abbrechen mÃ¼ssen. Konzernchef Elon Musk schrieb am Donnerstag in seinem Onlinedienst X, einige der Triebwerke seien nicht gestartet, was zu einem automatischen Abbruch gefÃ¼hrt habe. Der nÃ¤chste Startversuche komme "hoffentlich in ein paar Tagen".

Die 124 Meter hohe Riesenrakete sollte am Donnerstag eigentlich zum 13. Mal abheben. Die neueste Version war im Mai zum ersten Mal erfolgreich gestartet. Allerdings gab es kleinere Pannen. So erreichte sie wegen der Fehlfunktion eines Motors nicht ganz die geplante Umlaufbahn.Â 

Um die Probleme zu beheben, wurden laut SpaceX "mehrere Ã„nderungen an Hardware und Software vorgenommen". Bei dem nun verschobenen neuen Testflug soll die obere Stufe Satelliten aussetzen. Zudem sollen Verbesserungen am Hitzeschild Ã¼berprÃ¼ft werden.

Die Rakete spielt eine wichtige Rolle bei den WeltraumplÃ¤nen von SpaceX und der US-Raumfahrtagentur Nasa, die eine RÃ¼ckkehr von Astronauten zum Mond anstrebt.Â Ziel ist eine Mondlandung vor Ende 2028 - und damit noch wÃ¤hrend der Amtszeit von US-PrÃ¤sident Donald Trump.

SpaceX hatte mit seinem BÃ¶rsengang am 12. Juni alle bisherigen in den Schatten gestellt. Unternehmenschef Elon Musk wurde damit auf einen Schlag zum ersten BillionÃ¤r der Welt.Â 

SpÃ¤ter ging der Aktienkurs allerdings auf Sinkflug und fiel am Mittwoch erstmals wieder unter den Ausgabepreis. Auch Musks VermÃ¶gen ist damit wieder unter die Marke von einer Billion gefallen. Das Magazin "Forbes" gibt es aktuell mit rund 838 Milliarden Dollar an. Er bleibt allerdings der mit Abstand reichste Mann der Welt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    PelÃ©-Trikot aus WM-Finale von 1958 fÃ¼r 4,3 Millionen Euro versteigert
    PelÃ©-Trikot aus WM-Finale von 1958 fÃ¼r 4,3 Millionen Euro versteigert

    Ein vom brasilianischen FuÃŸballstar PelÃ© im WM-Finale 1958 getragenes Trikot ist fÃ¼r 4,9 Millionen Dollar (knapp 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Neuer Besitzer des

    Mehr
    CDU-SozialflÃ¼gel kritisiert SÃ¶ders Kurs in Reformdebatte
    CDU-SozialflÃ¼gel kritisiert SÃ¶ders Kurs in Reformdebatte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat den Kurs von CSU-Chef Markus SÃ¶der in der Reformdebatte scharf kritisiert. Es sei

    Mehr
    Warken will Krankschreibung per Online-Fragebogen stoppen
    Warken will Krankschreibung per Online-Fragebogen stoppen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will Internet-Anbieter stoppen, die Atteste ohne tatsÃ¤chlichen Arztkontakt ausstellen. Im Rahmen der von

    Mehr
    EU-Kommission legt VorschlÃ¤ge fÃ¼r Ã„nderungen am Emissionshandel vor
    EU-Kommission legt VorschlÃ¤ge fÃ¼r Ã„nderungen am Emissionshandel vor
    Bundesgerichtshof entscheidet Ã¼ber Anspruch von EigentÃ¼mern auf Klimaanlage
    Bundesgerichtshof entscheidet Ã¼ber Anspruch von EigentÃ¼mern auf Klimaanlage
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    Andy Burnham soll Keir Starmer an Spitze von britischer Labour-Partei ablÃ¶sen
    Andy Burnham soll Keir Starmer an Spitze von britischer Labour-Partei ablÃ¶sen
    GrÃ¼nen-Politiker kritisiert Vaterschaft von Spahn durch Leihmutterschaft
    GrÃ¼nen-Politiker kritisiert Vaterschaft von Spahn durch Leihmutterschaft
    Waldbrand-Rauch aus Kanada vernebelt New York und Chicago
    Waldbrand-Rauch aus Kanada vernebelt New York und Chicago
    Wadephul schlÃ¤gt EU-Stabilisierungsmission fÃ¼r Libanon vor
    Wadephul schlÃ¤gt EU-Stabilisierungsmission fÃ¼r Libanon vor
    Donald Trump will seine Online-Botschaften zu Geld machen
    Donald Trump will seine Online-Botschaften zu Geld machen
    SPD in Sachsen-Anhalt kritisiert Fehler bei Energiewende
    SPD in Sachsen-Anhalt kritisiert Fehler bei Energiewende

    Top Meldungen

    Warken kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an
    Warken kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an, um die kurzfristig den LÃ¤ndern zugesagten

    Mehr
    Zuckersteuer soll jÃ¤hrlich 650 Millionen Euro einbringen
    Zuckersteuer soll jÃ¤hrlich 650 Millionen Euro einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Zuckersteuer soll nach Angaben von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) im kommenden Jahr rund 650 Millionen Euro einbringen und

    Mehr
    Stadtwerke warnen vor Spekulation beim CO2-Handel
    Stadtwerke warnen vor Spekulation beim CO2-Handel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Stadtwerkeverband VKU fordert ein entschlosseneres staatliches Vorgehen gegen schwarze Schafe beim CO2-Handel fÃ¼rs Heizen und Tanken. Kai

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts