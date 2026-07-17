Ein vom brasilianischen FuÃŸballstar PelÃ© im WM-Finale 1958 getragenes Trikot ist fÃ¼r 4,9 Millionen Dollar (knapp 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Neuer Besitzer des blauen Trikots ist nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's in New York ein anonymer Bieter. Er setzte sich mit seinem Millionen-Gebot am Donnerstag gegen vier andere Interessenten durch.
PelÃ© war gerade einmal 17 Jahre alt, als er 1958 im WM-Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore zum 5:2-Sieg beisteuerte. Es war Brasiliens erster Titelgewinn, inzwischen ist das Land fÃ¼nfmaliger Weltmeister. PelÃ©, mit bÃ¼rgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento, war im Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren gestorben.
Mit dem nun erzielten Auktionspreis ist das PelÃ©-Trikot das zweitteuerste der FuÃŸball-Geschichte. Den Rekord hÃ¤lt ein Trikot von Diego Maradona, das der Argentinier bei seinem legendÃ¤ren Auftritt im WM-Viertelfinale 1986 gegen England trug. Dieses erzielte bei einer Versteigerung sogar 9,3 Millionen Dollar.
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PelÃ©-Trikot aus WM-Finale von 1958 fÃ¼r 4,3 Millionen Euro versteigert
- AFP - 17. Juli 2026, 01:49 Uhr
Ein vom brasilianischen FuÃŸballstar PelÃ© im WM-Finale 1958 getragenes Trikot ist fÃ¼r 4,9 Millionen Dollar (knapp 4,3 Millionen Euro) versteigert worden.
Ein vom brasilianischen FuÃŸballstar PelÃ© im WM-Finale 1958 getragenes Trikot ist fÃ¼r 4,9 Millionen Dollar (knapp 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Neuer Besitzer des blauen Trikots ist nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's in New York ein anonymer Bieter. Er setzte sich mit seinem Millionen-Gebot am Donnerstag gegen vier andere Interessenten durch.
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