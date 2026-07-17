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CDU-SozialflÃ¼gel kritisiert SÃ¶ders Kurs in Reformdebatte

  • dts - 17. Juli 2026
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Markus SÃ¶der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat den Kurs von CSU-Chef Markus SÃ¶der in der Reformdebatte scharf kritisiert. Es sei wichtig, dass die Bundesregierung jetzt Kurs halte, sagte Radtke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bei der Rente seien leider schon erste Absetzbewegungen zu sehen. CSU-Chef Markus SÃ¶der wolle die Reform der Minijobs nicht mittragen.

Radtke nannte es "maximal irritierend", dass der Kanzler und die Arbeitsministerin erklÃ¤rten, dass sie die VorschlÃ¤ge der Rentenkommission eins zu eins umsetzen wollten, SÃ¶der dagegen auf allen KanÃ¤len verkÃ¼nde, dass bei den Minijobs alles bleibe, wie es ist, obwohl dies Bestandteil des Pakets sei. Auf die Frage, ob SÃ¶der die Koalition torpediere, antwortete Radtke: "Markus SÃ¶der macht Markus-SÃ¶der-Sachen. Am Ende muss die CSU das intern klÃ¤ren."

Als absurd bezeichnete Radtke in diesem Zusammenhang die jÃ¼ngsten familienpolitischen Entscheidungen bei MÃ¼tterrente, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss. Man nehme gerade MÃ¼ttern, die in der konkreten Verantwortung fÃ¼r Kinder sind, beim Elterngeld und Unterhaltsvorschuss Geld weg, um damit eine vermeintliche GerechtigkeitslÃ¼cke bei MÃ¼ttern zu schlieÃŸen, deren Kinder aus dem Haus sind und nach deren SchlieÃŸung auÃŸer Markus SÃ¶der niemand gerufen habe. Die wirklich BedÃ¼rftigen bekÃ¤men davon nicht einen Euro, weil dies mit der Grundsicherung im Alter verrechnet werde. "Das ist nicht sozial, das ist absurd."

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