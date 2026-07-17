Warken will Krankschreibung per Online-Fragebogen stoppen

Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will Internet-Anbieter stoppen, die Atteste ohne tatsÃ¤chlichen Arztkontakt ausstellen.



Im Rahmen der von der Koalition geplanten VerschÃ¤rfungen bei der Krankschreibung kÃ¼ndigte Warken gegenÃ¼ber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" an, bald konkrete VorschlÃ¤ge vorzulegen, um eine Krankschreibung per Online-Fragebogen ohne Arztkontakt zu unterbinden. "Damit wird diesem Missbrauch endlich ein Riegel vorgeschoben", sagte sie. Union und SPD hÃ¤tten bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, die Online-Krankschreibung durch "obskure Plattformen im Netz" auszuschlieÃŸen.



Warken verteidigte die von der Koalition beschlossene Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Es werde weiterhin eine Krankschreibung per Videosprechstunde mÃ¶glich sein. "Niemand muss bei Krankheit zwingend in die Arztpraxis", sagte die CDU-Politikerin.

