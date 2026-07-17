Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will Internet-Anbieter stoppen, die Atteste ohne tatsÃ¤chlichen Arztkontakt ausstellen.
Im Rahmen der von der Koalition geplanten VerschÃ¤rfungen bei der Krankschreibung kÃ¼ndigte Warken gegenÃ¼ber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" an, bald konkrete VorschlÃ¤ge vorzulegen, um eine Krankschreibung per Online-Fragebogen ohne Arztkontakt zu unterbinden. "Damit wird diesem Missbrauch endlich ein Riegel vorgeschoben", sagte sie. Union und SPD hÃ¤tten bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, die Online-Krankschreibung durch "obskure Plattformen im Netz" auszuschlieÃŸen.
Warken verteidigte die von der Koalition beschlossene Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Es werde weiterhin eine Krankschreibung per Videosprechstunde mÃ¶glich sein. "Niemand muss bei Krankheit zwingend in die Arztpraxis", sagte die CDU-Politikerin.
Lifestyle
Warken will Krankschreibung per Online-Fragebogen stoppen
- dts - 17. Juli 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will Internet-Anbieter stoppen, die Atteste ohne tatsÃ¤chlichen Arztkontakt ausstellen.
Weitere Meldungen
Ein vom brasilianischen FuÃŸballstar PelÃ© im WM-Finale 1958 getragenes Trikot ist fÃ¼r 4,9 Millionen Dollar (knapp 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Neuer Besitzer desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat den Kurs von CSU-Chef Markus SÃ¶der in der Reformdebatte scharf kritisiert. Es seiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Leihmutterschaft soll in Deutschland aus Sicht der CSU verboten bleiben. "Die gesetzlichen Regelungen zum Thema Leihmutterschaft in DeutschlandMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Stadtwerkeverband VKU fordert ein entschlosseneres staatliches Vorgehen gegen schwarze Schafe beim CO2-Handel fÃ¼rs Heizen und Tanken. KaiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa fÃ¼r eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts aus.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sind zwei Drittel der Deutschen dafÃ¼r, dass Menschen mit geringem Einkommen, dieMehr