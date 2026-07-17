Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Leihmutterschaft soll in Deutschland aus Sicht der CSU verboten bleiben. "Die gesetzlichen Regelungen zum Thema Leihmutterschaft in Deutschland sind gut begrÃ¼ndet", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Es besteht dort kein Ã„nderungsbedarf."
Auch die CDU hatte zuvor deutlich gemacht, die geltende Rechtslage solle bleiben, wie sie ist. Aus der Unionsfraktion hieÃŸ es, es gebe intern keine Debatte zur Ã„nderung der aktuellen Gesetzesregelung.
Hintergrund der Diskussion ist, dass Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) und sein Ehemann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden sind. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Spahn steht in der Kritik, weil er das deutsche Verbot mit der AuslandslÃ¶sung umgangen und gegen die politische Linie der Union gehandelt hat. CDU und CSU haben sich bislang klar gegen Leihmutterschaften positioniert. Auch Spahn hatte sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen.
Mit Blick auf seinen Kollegen an der Fraktionsspitze sagte Hoffmann: "Ich wÃ¼nsche Jens Spahn und seiner Familie alles Gute und Gottes Segen."
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CSU will an Verbot von Leihmutterschaft festhalten
- dts - 17. Juli 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Leihmutterschaft soll in Deutschland aus Sicht der CSU verboten bleiben. "Die gesetzlichen Regelungen zum Thema Leihmutterschaft in Deutschland sind gut begrÃ¼ndet", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Es besteht dort kein Ã„nderungsbedarf."
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