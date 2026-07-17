Lifestyle

CSU will an Verbot von Leihmutterschaft festhalten

  • dts - 17. Juli 2026
Bild vergrößern: CSU will an Verbot von Leihmutterschaft festhalten
Vater, Mutter, Kind (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Leihmutterschaft soll in Deutschland aus Sicht der CSU verboten bleiben. "Die gesetzlichen Regelungen zum Thema Leihmutterschaft in Deutschland sind gut begrÃ¼ndet", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Es besteht dort kein Ã„nderungsbedarf."

Auch die CDU hatte zuvor deutlich gemacht, die geltende Rechtslage solle bleiben, wie sie ist. Aus der Unionsfraktion hieÃŸ es, es gebe intern keine Debatte zur Ã„nderung der aktuellen Gesetzesregelung.

Hintergrund der Diskussion ist, dass Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) und sein Ehemann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden sind. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Spahn steht in der Kritik, weil er das deutsche Verbot mit der AuslandslÃ¶sung umgangen und gegen die politische Linie der Union gehandelt hat. CDU und CSU haben sich bislang klar gegen Leihmutterschaften positioniert. Auch Spahn hatte sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen.

Mit Blick auf seinen Kollegen an der Fraktionsspitze sagte Hoffmann: "Ich wÃ¼nsche Jens Spahn und seiner Familie alles Gute und Gottes Segen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    PelÃ©-Trikot aus WM-Finale von 1958 fÃ¼r 4,3 Millionen Euro versteigert
    PelÃ©-Trikot aus WM-Finale von 1958 fÃ¼r 4,3 Millionen Euro versteigert

    Ein vom brasilianischen FuÃŸballstar PelÃ© im WM-Finale 1958 getragenes Trikot ist fÃ¼r 4,9 Millionen Dollar (knapp 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Neuer Besitzer des

    Mehr
    CDU-SozialflÃ¼gel kritisiert SÃ¶ders Kurs in Reformdebatte
    CDU-SozialflÃ¼gel kritisiert SÃ¶ders Kurs in Reformdebatte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat den Kurs von CSU-Chef Markus SÃ¶der in der Reformdebatte scharf kritisiert. Es sei

    Mehr
    Warken will Krankschreibung per Online-Fragebogen stoppen
    Warken will Krankschreibung per Online-Fragebogen stoppen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will Internet-Anbieter stoppen, die Atteste ohne tatsÃ¤chlichen Arztkontakt ausstellen. Im Rahmen der von

    Mehr
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Donald Trump will seine Online-Botschaften zu Geld machen
    Donald Trump will seine Online-Botschaften zu Geld machen
    SPD in Sachsen-Anhalt kritisiert Fehler bei Energiewende
    SPD in Sachsen-Anhalt kritisiert Fehler bei Energiewende
    VdK kritisiert neue Jobcenter-Weisung zu Sanktionen
    VdK kritisiert neue Jobcenter-Weisung zu Sanktionen
    Warken: Zuckersteuer soll im kommenden Jahr 650 Millionen Euro einbringen
    Warken: Zuckersteuer soll im kommenden Jahr 650 Millionen Euro einbringen
    Warken kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an
    Warken kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an
    Zuckersteuer soll jÃ¤hrlich 650 Millionen Euro einbringen
    Zuckersteuer soll jÃ¤hrlich 650 Millionen Euro einbringen

    Top Meldungen

    Stadtwerke warnen vor Spekulation beim CO2-Handel
    Stadtwerke warnen vor Spekulation beim CO2-Handel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Stadtwerkeverband VKU fordert ein entschlosseneres staatliches Vorgehen gegen schwarze Schafe beim CO2-Handel fÃ¼rs Heizen und Tanken. Kai

    Mehr
    Umfrage: Mehrheit der Deutschen fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Umfrage: Mehrheit der Deutschen fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa fÃ¼r eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts aus.

    Mehr
    Forsa: Mehrheit will Spritpreis-Hilfe fÃ¼r pendelnde Geringverdiener
    Forsa: Mehrheit will Spritpreis-Hilfe fÃ¼r pendelnde Geringverdiener

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sind zwei Drittel der Deutschen dafÃ¼r, dass Menschen mit geringem Einkommen, die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts