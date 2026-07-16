AfD-Spitze fordert Abbruch der Listenwahl in NRW

Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD-Bundesspitze fordert den Abbruch der Aufstellungsversammlung der AfD fÃ¼r die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und eine Neuwahl der Landesliste. Dies geht aus einem Schreiben hervor, Ã¼ber das die "Welt" berichtet. Die Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla verschickten es demnach am Donnerstagabend an den Landesvorstand der NRW-AfD um Martin Vincentz.



"Mehrere in ihrem Kern Ã¼bereinstimmende Schilderungen sprechen dafÃ¼r, dass stimmberechtigte Delegierte bedroht oder erheblich unter Druck gesetzt wurden", heiÃŸt es in dem Brief. Auch Vincentz schlieÃŸe in seinem letzten Schreiben mÃ¶gliche Drohungen oder Handgreiflichkeiten nicht aus. Eine bloÃŸe Verurteilung solcher VorgÃ¤nge und der Verweis auf staatliche Ermittlungen reichten jedoch nicht aus, um die drohende Gefahr einer Nichtzulassung der Landesliste abzuwenden.



Ein zwingendes Anliegen aller Beteiligten mÃ¼sse es daher sein, "eine Anfechtung der Liste zur Unzeit und deren mÃ¶gliche Folgen fÃ¼r eine Zulassung zur Wahl zu vermeiden", schreiben Weidel und Chrupalla weiter. Der Bundesvorstand fordere den Landesvorstand auf, unmittelbar nach der Fortsetzung der Versammlung darauf hinzuwirken, dass diese wegen der existierenden Risiken abgebrochen werde, um die Landesliste in einer neuen Aufstellungsversammlung rechtlich einwandfrei aufzustellen.



Zudem fordere man den Landesvorstand auf, "angesichts der krisenhaften Situation im Landesverband NRW seine ablehnende Haltung gegenÃ¼ber einer Mediation zu Ã¼berdenken", heiÃŸt es im Brief der Parteispitze weiter. "Eine Ãœberwindung derartiger Konflikte wird nach allen bisherigen Erfahrungen nicht durch Konfrontation, sondern durch Kompromisse erreicht."

