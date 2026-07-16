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Film Ã¼ber Medienmogul Rupert Murdoch erÃ¶ffnet Filmfestival von Venedig

  • AFP - 16. Juli 2026, 20:24 Uhr
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Rupert Murdoch
Bild: AFP

Ein Film Ã¼ber die Verwandlung der britischen Medienlandschaft durch Rupert Murdoch wird im September die diesjÃ¤hrige Ausgabe des Filmfestivals von Venedig erÃ¶ffnen. Regie fÃ¼hrt der fÃ¼r 'Trainspotting' bekannte Danny Boyle.

Ein Film Ã¼ber die Verwandlung der britischen Medienlandschaft durch Rupert Murdoch wird im September die diesjÃ¤hrige Ausgabe des Filmfestivals von Venedig erÃ¶ffnen.Â Der Film "Ink", der auf einem gleichnamigen TheaterstÃ¼ck des Drehbuchautors James Graham basiert, wird in der ErÃ¶ffnungsnacht des Festivals uraufgefÃ¼hrt, wie die Festivalleitung am Donnerstag bekanntgab. Regie fÃ¼hrt der fÃ¼r seinen Film "Trainspotting â€“ Neue Helden" bekannte Danny Boyle.

"Ink" erzÃ¤hlt die Geschichte von Murdochs Kauf der Boulevardzeitung "The Sun" im Jahr 1969, die er mit einer Mischung aus Sport, Sex und rechter Politik zur meistverkauften Zeitung des Landes machte. Der in Australien geborene Medienmogul wird von Guy Pearce portrÃ¤tiert, der aus Filmen wie "Memento" und "TÃ¶dliches Kommando â€“ The Hurt Locker" bekannt ist. Die Rolle des ersten Chefredakteurs der "Sun", Larry Lamb, spielt Jack O'Connell, der zuletzt in dem Horror-Western "Blood & Sinners" zu sehen war.

Das vollstÃ¤ndige Programm des diesjÃ¤hrigen Filmfestivals von Venedig soll nÃ¤chste Woche bekannt gegeben werden. Venedig ist eines der drei groÃŸen europÃ¤ischen Festivals neben Cannes und Berlin.

In diesem Jahr werden die Hollywood-Stars George Clooney und Ellen Burstyn mit dem Goldenen LÃ¶wen fÃ¼r ihr Lebenswerk geehrt werden. Clooney bezeichnete die Auszeichnung als eine "enorme Ehre". "Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich alt bin", aber das sei in Ordnung, zitierten die Organisatoren Clooney in einer ErklÃ¤rung.

Das Filmfestival von Venedig findet in diesem Jahr vom 2. bis zum 12. September statt. Den Jury-Vorsitz hat die US-Schauspielerin und Filmemacherin Maggie Gyllenhaal inne.

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