Ein Film Ã¼ber die Verwandlung der britischen Medienlandschaft durch Rupert Murdoch wird im September die diesjÃ¤hrige Ausgabe des Filmfestivals von Venedig erÃ¶ffnen.Â Der Film "Ink", der auf einem gleichnamigen TheaterstÃ¼ck des Drehbuchautors James Graham basiert, wird in der ErÃ¶ffnungsnacht des Festivals uraufgefÃ¼hrt, wie die Festivalleitung am Donnerstag bekanntgab. Regie fÃ¼hrt der fÃ¼r seinen Film "Trainspotting â€“ Neue Helden" bekannte Danny Boyle.
"Ink" erzÃ¤hlt die Geschichte von Murdochs Kauf der Boulevardzeitung "The Sun" im Jahr 1969, die er mit einer Mischung aus Sport, Sex und rechter Politik zur meistverkauften Zeitung des Landes machte. Der in Australien geborene Medienmogul wird von Guy Pearce portrÃ¤tiert, der aus Filmen wie "Memento" und "TÃ¶dliches Kommando â€“ The Hurt Locker" bekannt ist. Die Rolle des ersten Chefredakteurs der "Sun", Larry Lamb, spielt Jack O'Connell, der zuletzt in dem Horror-Western "Blood & Sinners" zu sehen war.
Das vollstÃ¤ndige Programm des diesjÃ¤hrigen Filmfestivals von Venedig soll nÃ¤chste Woche bekannt gegeben werden. Venedig ist eines der drei groÃŸen europÃ¤ischen Festivals neben Cannes und Berlin.
In diesem Jahr werden die Hollywood-Stars George Clooney und Ellen Burstyn mit dem Goldenen LÃ¶wen fÃ¼r ihr Lebenswerk geehrt werden. Clooney bezeichnete die Auszeichnung als eine "enorme Ehre". "Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich alt bin", aber das sei in Ordnung, zitierten die Organisatoren Clooney in einer ErklÃ¤rung.
Das Filmfestival von Venedig findet in diesem Jahr vom 2. bis zum 12. September statt. Den Jury-Vorsitz hat die US-Schauspielerin und Filmemacherin Maggie Gyllenhaal inne.
Lifestyle
Film Ã¼ber Medienmogul Rupert Murdoch erÃ¶ffnet Filmfestival von Venedig
- AFP - 16. Juli 2026, 20:24 Uhr
Ein Film Ã¼ber die Verwandlung der britischen Medienlandschaft durch Rupert Murdoch wird im September die diesjÃ¤hrige Ausgabe des Filmfestivals von Venedig erÃ¶ffnen. Regie fÃ¼hrt der fÃ¼r 'Trainspotting' bekannte Danny Boyle.
Ein Film Ã¼ber die Verwandlung der britischen Medienlandschaft durch Rupert Murdoch wird im September die diesjÃ¤hrige Ausgabe des Filmfestivals von Venedig erÃ¶ffnen.Â Der Film "Ink", der auf einem gleichnamigen TheaterstÃ¼ck des Drehbuchautors James Graham basiert, wird in der ErÃ¶ffnungsnacht des Festivals uraufgefÃ¼hrt, wie die Festivalleitung am Donnerstag bekanntgab. Regie fÃ¼hrt der fÃ¼r seinen Film "Trainspotting â€“ Neue Helden" bekannte Danny Boyle.
Weitere Meldungen
Bergisch Gladbach (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will beim deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrat mit Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron "Ã¼ber dieMehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump nimmt am Sonntag am Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft teil. Trump werde sich das Spiel zwischen Spanien und Argentinien persÃ¶nlich anschauen,Mehr
Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Das israelische Parlament hat am Donnerstag ein umstrittenes Gesetzespaket von Kommunikationsminister Shlomo Karhi verabschiedet, dasMehr
Top Meldungen
Deutschland und Algerien wollen den Bau einer Wasserstoff-Pipeline zwischen den beiden LÃ¤ndern vorantreiben. Gemeinsam mit Italien werde an einem "sÃ¼dlichenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien. "Algerien verfÃ¼gt Ã¼ber bedeutende Rohstoffvorkommen, darunterMehr
Die Hitzewelle im Juni ist der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge teuer zu stehen gekommen. Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode habe die Wirtschaft mindestens 6,3Mehr