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Merz will mit Macron "Ã¼ber die groÃŸen Themen" sprechen

  • dts - 16. Juli 2026, 20:10 Uhr
Bild vergrößern: Merz will mit Macron Ã¼ber die groÃŸen Themen sprechen
Emmanuel Macron und Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Bergisch Gladbach (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will beim deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrat mit Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron "Ã¼ber die groÃŸen Themen" sprechen.

Man werde Ã¼ber die Wirtschaftspolitik, Ã¼ber die Energiepolitik und Ã¼ber die Sicherheits- und Verteidigungspolitik reden, sagte Merz am Donnerstag bei der BegrÃ¼ÃŸung auf Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach. "Ich freue mich sehr, dass die franzÃ¶sische Regierung und der franzÃ¶sische PrÃ¤sident meiner Einladung gefolgt sind, jetzt im Sommer 2026 nach Deutschland zu kommen." Der Kanzler verwies darauf, dass er Macron diese Woche schon zum zweiten Mal trifft.

Merz und Macron wollen am Donnerstagabend das deutsch-franzÃ¶sische Regierungstreffen vorbereiten, welches am Freitag auf Schloss Augustusburg in BrÃ¼hl stattfindet. An diesem Termin nehmen dann auch mehrere Regierungsvertreter beider LÃ¤nder teil.

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