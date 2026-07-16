WeiÃŸes Haus: Trump nimmt am WM-Finale teil

Trump und Fifa-Chef Infantino im Juni im Oval Office

US-PrÃ¤sident Donald Trump nimmt am Sonntag am Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft teil. Trump werde sich das Spiel zwischen Spanien und Argentinien persÃ¶nlich anschauen, teilte das WeiÃŸe Haus mit.

US-PrÃ¤sident Donald Trump nimmt am Sonntag am Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft teil. Trump werde sich das Spiel zwischen Spanien und Argentinien persÃ¶nlich anschauen, teilte das WeiÃŸe Haus am Donnerstag mit. "Dies ist ein passender Abschluss fÃ¼r ein Turnier, das Amerikas FÃ¤higkeit demonstriert hat, die Welt auf der grÃ¶ÃŸten BÃ¼hne zu empfangen", sagte Trump-Sprecherin Karoline Leavitt.



Das Turnier sei "die meistgesehene, sicherste und erfolgreichste Weltmeisterschaft in der amerikanischen Geschichte", sagte Leavitt weiter. Trump will nach ihren Angaben bereits am Freitag nach New York reisen, um an einem Fifa-Empfang im Trump Tower teilzunehmen. Am Sonntag ist er dann beim WM-Finale, das im MetLife-Stadion in East Rutherford im Bundesstaat New Jersey stattfindet.



Fifa-Chef Gianni Infantino hatte angekÃ¼ndigt, er wolle der Siegermannschaft den "magischen" WM-Pokal gemeinsam mit Trump Ã¼bergeben. FÃ¼r Trump ist das nicht ganz ohne Risiko: Als er im Juli 2025 an Infantinos Seite im selben Stadion das Finale der Fifa-Klub-WM anschaute, wurde der PrÃ¤sident von Fans ausgebuht.