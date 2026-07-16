Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Das israelische Parlament hat am Donnerstag ein umstrittenes Gesetzespaket von Kommunikationsminister Shlomo Karhi verabschiedet, das weitreichende VerÃ¤nderungen in der Rundfunklandschaft des Landes vorsieht. Bei der finalen Abstimmung stimmten 53 Abgeordnete dafÃ¼r, 48 dagegen.
Das Gesetz kÃ¶nnte der Regierung erheblichen Einfluss auf die Rundfunkmedien verschaffen. Kritiker befÃ¼rchten eine EinschrÃ¤nkung der Pressefreiheit. Ihrer Ansicht nach kÃ¶nnte das Gesetz regierungsnahe Sender begÃ¼nstigen und kritische Medien schwÃ¤chen. Karhi hingegen argumentiert, es bestehe ein Monopol auf dem privaten Medienmarkt.
Die Reform gilt als eines der wichtigsten Vorhaben der Regierungskoalition. Sie war von Anfang an umstritten und stieÃŸ auf erhebliche rechtliche Bedenken. Zudem wurde kritisiert, dass das Verfahren beschleunigt werden sollte, um es noch vor dem Ende der Legislaturperiode durchzubringen - und dies ohne die Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft.
Kern des Gesetzes ist die Schaffung einer einheitlichen RegulierungsbehÃ¶rde, die die bisherige BehÃ¶rde fÃ¼r Fernsehen und Rundfunk sowie den Rat fÃ¼r Kabel- und Satellitenrundfunk ablÃ¶st. Diese neue Instanz soll audiovisuelle Inhalte plattformÃ¼bergreifend regulieren. Besonders umstritten ist die Zusammensetzung des neunkÃ¶pfigen Gremiums, dessen Mitglieder vom Kommunikationsminister bestimmt werden. Kritiker sehen darin eine politische Einflussnahme.
Lifestyle
Israels Parlament verabschiedet umstrittenes Mediengesetz
- dts - 16. Juli 2026, 19:23 Uhr
.
Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Das israelische Parlament hat am Donnerstag ein umstrittenes Gesetzespaket von Kommunikationsminister Shlomo Karhi verabschiedet, das weitreichende VerÃ¤nderungen in der Rundfunklandschaft des Landes vorsieht. Bei der finalen Abstimmung stimmten 53 Abgeordnete dafÃ¼r, 48 dagegen.
Weitere Meldungen
Ein Film Ã¼ber die Verwandlung der britischen Medienlandschaft durch Rupert Murdoch wird im September die diesjÃ¤hrige Ausgabe des Filmfestivals von Venedig erÃ¶ffnen.Â Der FilmMehr
Bergisch Gladbach (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will beim deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrat mit Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron "Ã¼ber dieMehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump nimmt am Sonntag am Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft teil. Trump werde sich das Spiel zwischen Spanien und Argentinien persÃ¶nlich anschauen,Mehr
Top Meldungen
Deutschland und Algerien wollen den Bau einer Wasserstoff-Pipeline zwischen den beiden LÃ¤ndern vorantreiben. Gemeinsam mit Italien werde an einem "sÃ¼dlichenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien. "Algerien verfÃ¼gt Ã¼ber bedeutende Rohstoffvorkommen, darunterMehr
Die Hitzewelle im Juni ist der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge teuer zu stehen gekommen. Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode habe die Wirtschaft mindestens 6,3Mehr