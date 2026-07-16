Israels Parlament verabschiedet umstrittenes Mediengesetz

Israelische Fahne an der Knesset (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Das israelische Parlament hat am Donnerstag ein umstrittenes Gesetzespaket von Kommunikationsminister Shlomo Karhi verabschiedet, das weitreichende VerÃ¤nderungen in der Rundfunklandschaft des Landes vorsieht. Bei der finalen Abstimmung stimmten 53 Abgeordnete dafÃ¼r, 48 dagegen.



Das Gesetz kÃ¶nnte der Regierung erheblichen Einfluss auf die Rundfunkmedien verschaffen. Kritiker befÃ¼rchten eine EinschrÃ¤nkung der Pressefreiheit. Ihrer Ansicht nach kÃ¶nnte das Gesetz regierungsnahe Sender begÃ¼nstigen und kritische Medien schwÃ¤chen. Karhi hingegen argumentiert, es bestehe ein Monopol auf dem privaten Medienmarkt.



Die Reform gilt als eines der wichtigsten Vorhaben der Regierungskoalition. Sie war von Anfang an umstritten und stieÃŸ auf erhebliche rechtliche Bedenken. Zudem wurde kritisiert, dass das Verfahren beschleunigt werden sollte, um es noch vor dem Ende der Legislaturperiode durchzubringen - und dies ohne die Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft.



Kern des Gesetzes ist die Schaffung einer einheitlichen RegulierungsbehÃ¶rde, die die bisherige BehÃ¶rde fÃ¼r Fernsehen und Rundfunk sowie den Rat fÃ¼r Kabel- und Satellitenrundfunk ablÃ¶st. Diese neue Instanz soll audiovisuelle Inhalte plattformÃ¼bergreifend regulieren. Besonders umstritten ist die Zusammensetzung des neunkÃ¶pfigen Gremiums, dessen Mitglieder vom Kommunikationsminister bestimmt werden. Kritiker sehen darin eine politische Einflussnahme.

