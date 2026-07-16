Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Algerien haben beim Besuch des algerischen PrÃ¤sidenten Abdelmadjid Tebboune in Berlin eine "strategische Agenda" fÃ¼r ihre bilaterale Partnerschaft verabschiedet. Beide LÃ¤nder bekrÃ¤ftigten in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung ihren Wunsch, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu vertiefen, darunter politische und diplomatische Zusammenarbeit, Wirtschaft, Handel und Energie sowie nachhaltige Entwicklung.
Im Rahmen der politischen und diplomatischen Zusammenarbeit vereinbarten die beiden LÃ¤nder, regelmÃ¤ÃŸige politische Dialoge und "umfassende Konsultationen" zu bilateralen, regionalen und internationalen Fragen zu fÃ¼hren. Zudem sollen themenbezogene Dialogforen eingerichtet werden. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit soll durch die StÃ¤rkung der Handels- und Investitionsbeziehungen weiter ausgebaut werden. Deutschland bleibe ein fÃ¼hrender europÃ¤ischer Partner Algeriens, insbesondere in den Bereichen Industriemaschinen, elektrische AusrÃ¼stung und chemische Produkte, heiÃŸt es in der ErklÃ¤rung.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Energiepartnerschaft, insbesondere im Hinblick auf die Diversifizierung der Energieversorgung und den Ausbau erneuerbarer Energien. Beide Seiten unterstrichen die Bedeutung des sÃ¼dlichen Wasserstoffkorridors als strategisches Projekt. Auch in den Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft und Technologie sowie regionale Sicherheit, Migration und Verteidigung wollen Deutschland und Algerien ihre Zusammenarbeit intensivieren.
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Deutschland und Algerien vereinbaren "strategische Agenda"
- dts - 16. Juli 2026, 17:11 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Algerien haben beim Besuch des algerischen PrÃ¤sidenten Abdelmadjid Tebboune in Berlin eine "strategische Agenda" fÃ¼r ihre bilaterale Partnerschaft verabschiedet. Beide LÃ¤nder bekrÃ¤ftigten in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung ihren Wunsch, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu vertiefen, darunter politische und diplomatische Zusammenarbeit, Wirtschaft, Handel und Energie sowie nachhaltige Entwicklung.
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