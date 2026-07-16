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Philosoph Sloterdijk nennt AfD "Sammelsurium ratloser Angeber"

  • dts - 16. Juli 2026, 15:29 Uhr
Bild vergrößern: Philosoph Sloterdijk nennt AfD Sammelsurium ratloser Angeber
AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Philosoph Peter Sloterdijk kritisiert die AfD scharf. Kein vernÃ¼nftiger Mensch erwarte "von diesem Sammelsurium ratloser Angeber auch nur die geringste Verbesserung", sagte Sloterdijk dem Nachrichtenmagazin Focus.

Den Erfolg der AfD fÃ¼hrt der 79-JÃ¤hrige vor allem auf die Resignation der WÃ¤hler zurÃ¼ck. Wenn sich nichts mehr verbessere, so Sloterdijk, denke sich mancher: "Ich kann es ja auch einmal mit der AfD probieren."

Auch die PlÃ¤ne der AfD in Sachsen-Anhalt tadelt der Philosoph. Dort beruft sich die Partei ausdrÃ¼cklich auf das Konzept der "illiberalen Demokratie", das vom frÃ¼heren ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n geprÃ¤gt wurde. Man kÃ¶nne aus dem Wort "illiberal" keinen Vorzug machen, so Sloterdijk. "Aber genau das versuchen die neuen Zyniker: Sie machen aus der ImmoralitÃ¤t einen Standpunkt."

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