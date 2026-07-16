Lifestyle

Warken will mehr auf PrÃ¤vention setzen

  • dts - 16. Juli 2026, 15:15 Uhr
Bild vergrößern: Warken will mehr auf PrÃ¤vention setzen
Arztpraxis fÃ¼r Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will das Gesundheitssystem mehr auf PrÃ¤vention auslegen. DafÃ¼r hat sie eine entsprechende Offensive mit der BundesÃ¤rztekammer und dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gestartet, berichtet der "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).

In einem ersten Konzeptpapier hat das Gesundheitsministerium einige mÃ¶gliche MaÃŸnahmen skizziert. Das Haus von Warken mÃ¶chte unter anderem durchsetzen, dass alle GrundschÃ¼ler und Jugendliche digitale Einladungen zu Gesundheitschecks erhalten. Kleine und mittlere Unternehmen sollen bei der betrieblichen GesundheitsfÃ¶rderung unterstÃ¼tzt werden, denn hier arbeiten Ã¼ber 50 Prozent der BeschÃ¤ftigten. Bund, LÃ¤nder und Kommunen sollen sich bei der GesundheitsfÃ¶rderung stÃ¤rker abstimmen.

Bei der anstehenden Pflegereform mÃ¶chte Warken eine Pflegebegleitung etablieren. Sie soll Betroffenen dabei helfen, PrÃ¤ventions- und RehabilitationsmaÃŸnahmen in Anspruch zu nehmen. Auch der allgemeine Gesundheitscheck fÃ¼r Ãœber-60-JÃ¤hrige soll erweitert werden.

"Unser Gesundheitssystem leistet eine qualitativ hochwertige und umfassende Versorgung im Krankheitsfall", sagte die CDU-Politikerin dem "Tagesspiegel" nach der Auftaktveranstaltung. KÃ¼nftig mÃ¼sse man aber noch besser darin werden, Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen.

Mit der PrÃ¤ventionsoffensive setze man ein klares Signal: PrÃ¤vention sei keine Nebensache, sondern eine zentrale Zukunftsaufgabe, so Warken. Sie hÃ¤lt dabei einen mÃ¶glichst breiten Ansatz fÃ¼r nÃ¶tig, der verschiedene Gesellschaftsgruppen und Politikfelder einbezieht. Das Gesundheitssystem kÃ¶nne hier besser werden, aber auch nicht alles leisten, sagte die Ministerin.

Warkens PrÃ¤ventionsoffensive soll das 2015 in Kraft getretene PrÃ¤ventionsgesetz weiterentwickeln. GefÃ¶rdert werden sollen ein gesundes Aufwachsen und gesundes Arbeiten. Krankheit und PflegebedÃ¼rftigkeit im Alter sollen verzÃ¶gert oder verhindert werden. Das Bundesgesundheitsministerium will die Gesundheitskompetenz der BÃ¼rger stÃ¤rken und dafÃ¼r sorgen, dass mÃ¶glichst wenige Menschen von typischen Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychischen StÃ¶rungen oder Adipositas betroffen sind.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Philosoph Sloterdijk nennt AfD
    Philosoph Sloterdijk nennt AfD "Sammelsurium ratloser Angeber"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Philosoph Peter Sloterdijk kritisiert die AfD scharf. Kein vernÃ¼nftiger Mensch erwarte "von diesem Sammelsurium ratloser Angeber auch nur

    Mehr
    Betreiberin von Coronateststelle in Rheinland-Pfalz muss VergÃ¼tung zurÃ¼ckzahlen
    Betreiberin von Coronateststelle in Rheinland-Pfalz muss VergÃ¼tung zurÃ¼ckzahlen

    Eine Betreiberin einer Coronateststelle in Rheinland-Pfalz muss die VergÃ¼tungen an die KassenÃ¤rztliche Vereinigung zurÃ¼ckzahlen. Sie erfÃ¼llte die Dokumentationspflichten nicht

    Mehr
    SÃ¼dafrikanischer Rooibos-Tee reist zu Forschungszwecken ins All
    SÃ¼dafrikanischer Rooibos-Tee reist zu Forschungszwecken ins All

    Samen des unter Teetrinkern beliebten Rooibos-Strauches sollen demnÃ¤chst zur Internationalen Raumstation ISS ins All gebracht werden, um zu sehen, wie sich die Pflanze unter

    Mehr
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Deutsche Chemieindustrie steckt weiter in der Krise - hofft aber auf Reformkurs
    Deutsche Chemieindustrie steckt weiter in der Krise - hofft aber auf Reformkurs
    Klingbeil und Hubig wollen hÃ¤rter gegen Steuerhinterzieher vorgehen
    Klingbeil und Hubig wollen hÃ¤rter gegen Steuerhinterzieher vorgehen
    VaterglÃ¼ck von Spahn: Keine Ã„nderung der Rechtslage bei Leihmutterschaft geplant
    VaterglÃ¼ck von Spahn: Keine Ã„nderung der Rechtslage bei Leihmutterschaft geplant
    "Wahres Blutbad": Lange Haftstrafe fÃ¼r 31-JÃ¤hrigen wegen Messerangriffs in Berlin
    Hund beiÃŸt MÃ¤dchen in Sachsen in Gesicht: NeunjÃ¤hrige schwer verletzt
    Hund beiÃŸt MÃ¤dchen in Sachsen in Gesicht: NeunjÃ¤hrige schwer verletzt
    Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro
    Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro
    22-JÃ¤hriger nach TÃ¶tung von Gleichaltrigem auf offener StraÃŸe in Trier untergebracht
    22-JÃ¤hriger nach TÃ¶tung von Gleichaltrigem auf offener StraÃŸe in Trier untergebracht
    Urteil zu BrÃ¼ckeneinsturz in Genua: ZwÃ¶lf Jahre Haft fÃ¼r Ex-Chef von Autobahnbetreiber
    Urteil zu BrÃ¼ckeneinsturz in Genua: ZwÃ¶lf Jahre Haft fÃ¼r Ex-Chef von Autobahnbetreiber

    Top Meldungen

    Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro
    Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode Ende Juni kostete die deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro. Das berichtet das "Handelsblatt"

    Mehr
    HausÃ¤rzteverband kritisiert Gesundheitsministerin scharf
    HausÃ¤rzteverband kritisiert Gesundheitsministerin scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des HausÃ¤rzteverbands, Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth, hat Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) scharf kritisiert. Die Ministerin

    Mehr
    Experten empfehlen dynamische Netzentgelte und hÃ¶here Kosten fÃ¼r PV-Betreiber
    Experten empfehlen dynamische Netzentgelte und hÃ¶here Kosten fÃ¼r PV-Betreiber

    Wissenschaftliche Berater der Bundesnetzagentur haben Ã„nderungen an der derzeitigen Ausgestaltung der Stromnetzentgelte vorgeschlagen. Der sogenannte Wissenschaftliche

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts