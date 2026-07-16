Warken will mehr auf PrÃ¤vention setzen

Arztpraxis fÃ¼r Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will das Gesundheitssystem mehr auf PrÃ¤vention auslegen. DafÃ¼r hat sie eine entsprechende Offensive mit der BundesÃ¤rztekammer und dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gestartet, berichtet der "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



In einem ersten Konzeptpapier hat das Gesundheitsministerium einige mÃ¶gliche MaÃŸnahmen skizziert. Das Haus von Warken mÃ¶chte unter anderem durchsetzen, dass alle GrundschÃ¼ler und Jugendliche digitale Einladungen zu Gesundheitschecks erhalten. Kleine und mittlere Unternehmen sollen bei der betrieblichen GesundheitsfÃ¶rderung unterstÃ¼tzt werden, denn hier arbeiten Ã¼ber 50 Prozent der BeschÃ¤ftigten. Bund, LÃ¤nder und Kommunen sollen sich bei der GesundheitsfÃ¶rderung stÃ¤rker abstimmen.



Bei der anstehenden Pflegereform mÃ¶chte Warken eine Pflegebegleitung etablieren. Sie soll Betroffenen dabei helfen, PrÃ¤ventions- und RehabilitationsmaÃŸnahmen in Anspruch zu nehmen. Auch der allgemeine Gesundheitscheck fÃ¼r Ãœber-60-JÃ¤hrige soll erweitert werden.



"Unser Gesundheitssystem leistet eine qualitativ hochwertige und umfassende Versorgung im Krankheitsfall", sagte die CDU-Politikerin dem "Tagesspiegel" nach der Auftaktveranstaltung. KÃ¼nftig mÃ¼sse man aber noch besser darin werden, Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen.



Mit der PrÃ¤ventionsoffensive setze man ein klares Signal: PrÃ¤vention sei keine Nebensache, sondern eine zentrale Zukunftsaufgabe, so Warken. Sie hÃ¤lt dabei einen mÃ¶glichst breiten Ansatz fÃ¼r nÃ¶tig, der verschiedene Gesellschaftsgruppen und Politikfelder einbezieht. Das Gesundheitssystem kÃ¶nne hier besser werden, aber auch nicht alles leisten, sagte die Ministerin.



Warkens PrÃ¤ventionsoffensive soll das 2015 in Kraft getretene PrÃ¤ventionsgesetz weiterentwickeln. GefÃ¶rdert werden sollen ein gesundes Aufwachsen und gesundes Arbeiten. Krankheit und PflegebedÃ¼rftigkeit im Alter sollen verzÃ¶gert oder verhindert werden. Das Bundesgesundheitsministerium will die Gesundheitskompetenz der BÃ¼rger stÃ¤rken und dafÃ¼r sorgen, dass mÃ¶glichst wenige Menschen von typischen Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychischen StÃ¶rungen oder Adipositas betroffen sind.

