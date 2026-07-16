Eine Betreiberin einer Coronateststelle in Rheinland-Pfalz muss die VergÃ¼tungen an die KassenÃ¤rztliche Vereinigung zurÃ¼ckzahlen. Sie erfÃ¼llte die Dokumentationspflichten nicht vollstÃ¤ndig, wie das Verwaltungsgericht Koblenz am Donnerstag mitteilte. Es wies die Klage gegen die RÃ¼ckforderung ab (Az.: 5 K 508/25.KO).
Die KlÃ¤gerin betrieb wÃ¤hrend der Pandemie mehrere Teststellen. Im Dezember 2022 entdeckte die KassenÃ¤rztliche Vereinigung auffÃ¤llige Abrechnungen. Eine Auftragsdokumentation fÃ¼r einen bestimmten Tag konnte die Frau nur teilweise vorlegen.
Daraufhin forderte die KassenÃ¤rztliche Vereinigung im September 2024 rund 700.000 Euro von der KlÃ¤gerin zurÃ¼ck. Dagegen zog sie vor Gericht und scheiterte nun. Die RÃ¼ckforderung sei rechtens, entschieden die Richter. Dass sie Daten verloren hat, entbindet sie nicht von ihrer gesetzlichen Dokumentationspflicht. Sie hÃ¤tte Sicherheitskopien ihrer Daten erstellen mÃ¼ssen.Â
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Betreiberin von Coronateststelle in Rheinland-Pfalz muss VergÃ¼tung zurÃ¼ckzahlen
- AFP - 16. Juli 2026, 14:43 Uhr
Eine Betreiberin einer Coronateststelle in Rheinland-Pfalz muss die VergÃ¼tungen an die KassenÃ¤rztliche Vereinigung zurÃ¼ckzahlen. Sie erfÃ¼llte die Dokumentationspflichten nicht vollstÃ¤ndig, wie das Verwaltungsgericht Koblenz mitteilte.
Eine Betreiberin einer Coronateststelle in Rheinland-Pfalz muss die VergÃ¼tungen an die KassenÃ¤rztliche Vereinigung zurÃ¼ckzahlen. Sie erfÃ¼llte die Dokumentationspflichten nicht vollstÃ¤ndig, wie das Verwaltungsgericht Koblenz am Donnerstag mitteilte. Es wies die Klage gegen die RÃ¼ckforderung ab (Az.: 5 K 508/25.KO).
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