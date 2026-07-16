Befragung: Jeder vierte Student lebt bei den Eltern

Junge Leute vor einer UniversitÃ¤t (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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GÃ¼tersloh (dts Nachrichtenagentur) - 27,9 Prozent der Studenten, die an einer Befragung fÃ¼r das Hochschulranking des Centrum fÃ¼r Hochschulentwicklung (CHE) teilgenommen haben, geben an, noch im Elternhaus zu wohnen. Das entspricht einem leichten RÃ¼ckgang um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Auswertung im Jahr 2023. FÃ¼r die Befragung machten 87.000 Studenten in grundstÃ¤ndigen StudiengÃ¤ngen, also Bachelor und Staatexamen, Angaben zu ihrer Wohnsituation und ihrem Weg zur Hochschule.



Einen Ã¤hnlich hohen Anteil weist das Wohnen in einer privaten Mietwohnung mit 27,8 Prozent auf. Rund ein Viertel aller Studenten, die an der Befragung teilgenommen haben, wohnt in einer Wohngemeinschaft (24,8 Prozent, ohne Wohnheim). Noch seltener wohnen Studenten in einem Studentenwohnheim (15,2 Prozent).



Der Geschlechtervergleich zeigt, dass mÃ¤nnliche Studenten hÃ¤ufiger das Elternhaus noch nicht verlassen haben. Rund ein Drittel der MÃ¤nner wohnt noch zu Hause, bei den Frauen ist es weniger als ein Viertel.



Auf regionaler Ebene zeigen sich je nach Hochschulstandort groÃŸe Unterschiede bei der Wohnsituation. So gaben im Saarland 42,8 Prozent der befragten Studenten an, noch bei den Eltern zu wohnen. In den beiden Baden-WÃ¼rttembergischen Orten NÃ¼rtingen und GÃ¶ppingen liegt der Anteil bei den Eltern wohnender Studentenbei 76,4 bzw. 73,1 Prozent. Auch von den befragten Bachelor-Studenten im Nordrhein-WestfÃ¤lischen GÃ¼tersloh wohnen rund 70 Prozent bei ihren Eltern.



Die hÃ¶chste WG-Quote im LÃ¤ndervergleich findet sich laut CHE mit 33,2 Prozent in ThÃ¼ringen. Spitzenreiter auf Ortsebene bei Wohngemeinschaften ist Weimar. Hier gab die HÃ¤lfte der Befragten an, in einer WG auÃŸerhalb eines Wohnheims zusammenzuleben.



"Auffallend ist, dass besonders Studierende an Fachhochschulen bzw. Hochschulen fÃ¼r angewandte Wissenschaften noch Ã¼berdurchschnittlich oft bei ihren Eltern wohnen. Dies gilt unabhÃ¤ngig von der GrÃ¶ÃŸe des Hochschulortes", bilanziert Studienautor Cort-Denis Hachmeister. "Bei UniversitÃ¤tsstudierenden hÃ¤ngt die Wohnsituation stÃ¤rker vom Ort ab. In BallungsrÃ¤umen mit hoher Einwohnerzahl und teuren Mieten nutzen viele Studierende weiterhin das kostengÃ¼nstige Hotel Mama. In mittelgroÃŸen UniversitÃ¤tsstÃ¤dten bis 100.000 Einwohner ist die WG die beliebteste Wohnform."



Aktuell wohnen knapp zwei Drittel aller befragten Studenten in Deutschland direkt am Hochschulort. In Mecklenburg-Vorpommern trifft das sogar fÃ¼r knapp neun von zehn befragte Studenten zu.



Weitere 30,4 Prozent der befragten Studenten bundesweit haben ihren Lebensmittelpunkt in einem Radius von bis zu 50 Kilometern zu ihrem Campus. Der Anteil der Studenten, die weiter als 50 Kilometer zu ihrer Hochschule anreisen mÃ¼ssen, ist im Vergleich zur letzten Erhebung gesunken und liegt bei 6,4 Prozent.



Viele Studenten setzen fÃ¼r den Weg zur Hochschule auf nachhaltige Verkehrsmittel. Mehr als die HÃ¤lfte der Befragten nutzt regelmÃ¤ÃŸig Ã¶ffentliche Verkehrsmittel (57,2 Prozent) - sogar knapp 6 Prozentpunkte mehr als drei Jahre zuvor. Lediglich ein Viertel der Befragten greift regelmÃ¤ÃŸig auf Auto oder Motorrad fÃ¼r die An- und Abreise zurÃ¼ck.



In Greifswald (87,8 Prozent), MÃ¼nster (78,4 Prozent) und GÃ¶ttingen (73,4 Prozent) ist der Anteil radelnder Studenten laut der Befragung besonders hoch. Ã–ffentliche Verkehrsmittel werden fÃ¼r die Fahrt zur Hochschule besonders oft in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Ulm, aber auch im GroÃŸraum MÃ¼nchen in Anspruch genommen. In ThÃ¼ringen kommt als mehr als die HÃ¤lfte der Studenten zu FuÃŸ zur Hochschule, im Saarland nutzt ein GroÃŸteil der Studenten regelmÃ¤ÃŸig das Auto.

