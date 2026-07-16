Trumps Justizminister Blanche gerÃ¤t im US-Senat ins Schleudern

Blanche wÃ¤hrend der AnhÃ¶rung

Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierte Justizminister Todd Blanche ist bei einer AnhÃ¶rung im Senat ins Schleudern geraten. Senatoren der oppositionellen Demokraten hinterfragten seine Rolle als Trumps frÃ¼herer Anwalt.

Showdown im US-Senat: Parlamentarier der oppositionellen Demokraten haben zwei Vertraute von PrÃ¤sident Donald Trump ins KreuzverhÃ¶r genommen. Justizminister Todd Blanche und der designierte Geheimdienstkoordinator Jay Clayton gerieten bei ihren NominierungsanhÃ¶rungen am Mittwoch unter Druck.



ZunÃ¤chst war Blanche im Justizausschuss des Senats an der Reihe. Senatoren der Demokraten hinterfragten, ob der 51-JÃ¤hrige als Trumps frÃ¼herer Anwalt dessen Interessen vertrete oder die der Nation. Blanche antwortete auf die Frage, ob er Trumps Freund sei: "Ich bin sein Anwalt." Dann korrigierte er sich und sagte, er sei dies "gewesen". Blanche hatte Trump unter anderem in dem Prozess um eine Schweigegeldzahlung an die frÃ¼here Porno-Darstellerin Stormy Daniels vertreten.



Trump hatte Blanche nach dem Rauswurf von Justizministerin Pam Bondi im FrÃ¼hjahr zunÃ¤chst kommissarisch zu ihrem Nachfolger ernannt. Nun soll der Jurist die Leitung des Ministeriums dauerhaft Ã¼bernehmen. DafÃ¼r ist die Zustimmung des Senats nÃ¶tig, in dem Trumps Republikaner eine knappe Stimmenmehrheit haben.



Senator Dick Durbin, der ranghÃ¶chste Demokrat im Justizausschuss des Senats, warf Blanche vor, er habe in den knapp 18 Monaten seiner Amtszeit gezeigt, dass er noch immer Trumps Anwalt sei. Die USA verdienten aber einen Justizminister, "der die Verfassung mehr liebt als einen einzelnen PrÃ¤sidenten" und der sich darauf konzentriere, das Land sicher zu halten und Korruption zu bekÃ¤mpfen - "und nicht den persÃ¶nlichen Groll eines PrÃ¤sidenten zu bedienen."



Die demokratischen Senatoren Chris Coons und Sheldon Whitehouse warfen Blanche vor, er habe das Justizministerium im Auftrag Trumps zu einer Waffe gegen dessen Widersacher gemacht und alle Mitarbeiter gefeuert, die angeblich nicht loyal seien. Der Justizminister habe die politischen Gegner des PrÃ¤sidenten verfolgt und StaatsanwÃ¤lte und FBI-Agenten gefeuert, "wegen der FÃ¤lle, die ihnen zugewiesen wurden", sagte Coons.Â



Blanche bestritt die VorwÃ¼rfe und nannte die ihm gestellten Fragen "widerlich".Â Zu den unter Blanche ins Visier genommenen Trump-Kritikern zÃ¤hlt auch der ehemalige FBI-Chef James Comey, der im April angeklagt wurde, weil er angeblich Trumps Leben in einem Post im Online-Netzwerk Instagram bedroht haben soll. Â



An der AnhÃ¶rung nahmen mehrere Opfer des gestorbenen US-SexualstraftÃ¤ters Jeffrey Epstein teil. Sie trugen weiÃŸe T-Shirts mit der Aufschrift "Gebt die Akten frei". Die Opfer werfen dem Justizministerium vor, die Unterlagen nur unvollstÃ¤ndig und mit zahlreichen SchwÃ¤rzungen verÃ¶ffentlicht zu haben und so mÃ¶gliche MittÃ¤ter zu schÃ¼tzen.Â Blanche sagte, alle, die mit Epsteins Verbrechen in Verbindung gestanden hÃ¤tten, wÃ¼rden zur Verantwortung gezogen, wenn sich aus den Akten ein Verdacht ergebe.



Trump hatte Blanche vor der AnhÃ¶rung eine "phÃ¤nomenale Arbeit" bescheinigt und "alle" Republikaner im Senat aufgerufen, ihn im Amt zu bestÃ¤tigen.Â Eine einzige republikanische Gegenstimme kÃ¶nnte ausreichen, um Blanche durchfallen zu lassen.Â



Harte Fragen musste sich auch der designierte Geheimdienstkoordinator Jay Clayton gefallen lassen. Dieser weigerte sich zu sagen, dass der Demokrat Joe Biden 2020 die PrÃ¤sidentenwahl gewonnen hatte und nicht Trump. "Joe Biden wurde bestÃ¤tigt", sagte Clayton lediglich und wiederholte damit eine Aussage anderer Kabinettsmitglieder.Â



Trump behauptet immer wieder, die Wahl sei ihm "gestohlen" worden, obwohl Gerichte lÃ¤ngst das Gegenteil festgestellt haben. Am Donnerstagabend will er in einer Rede an die Nation laut Medienberichten erneut Ã¼ber Wahlmanipulation reden, knapp vier Monate vor den Zwischenwahlen.



Clayton, bisher Bundesanwalt im sÃ¼dlichen Bezirk von New York, wurde zudem zum Thema Pressefreiheit befragt. Er hatte zuvor Journalisten der "New York Times" vorgeladen, die Ã¼ber SicherheitsmÃ¤ngel bei Trumps neuem PrÃ¤sidentenflugzeug berichtet hatten, ein Geschenk Katars. In der AnhÃ¶rung wies Clayton den Vorwurf zurÃ¼ck, er habe die Reporter damit einschÃ¼chtern und zum Bruch des Quellenschutzes bringen wollen.



Clayton ist fÃ¼r Trump nur Ersatzmann. Gegen seinen Wunschkandidaten Bill Pulte hatte es eine Kongressrevolte gegeben, weil der 38-JÃ¤hrige unerfahren ist und zudem im Auftrag des PrÃ¤sidenten massiv gegen politische Widersacher vorgegangen war.



Sollten der Justiz- und der Geheimdienstausschuss des Senats der Nominierung von Blanche und Clayton zustimmen, wÃ¼rde ein Plenarvotum folgen. Dort reicht eine einfache Mehrheit.