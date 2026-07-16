AfD-Veranstaltung: EmpÃ¶rung nach Ã„uÃŸerungen von Kabarettist Steimle zu Merz

Gedenktafel fÃ¼r Hitler-AttentÃ¤ter Stauffenberg in Berlin

Ã„uÃŸerungen des Kabarettisten Uwe Steimle Ã¼ber ein mÃ¶gliches Attentat auf den Bundeskanzler sorgen fÃ¼r EmpÃ¶rung. Bei einer AfD-Veranstaltung hatte Steimle auf den Hitler-AttentÃ¤ter Stauffenberg angespielt und Friedrich Merz dabei ins Visier genommen.

Ã„uÃŸerungen des Kabarettisten Uwe Steimle Ã¼ber ein mÃ¶gliches Attentat auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sorgen fÃ¼r EmpÃ¶rung. Bei einer AfD-Veranstaltung in Sachsen-Anhalt hatte Steimle in Anspielung auf den Hitler-AttentÃ¤ter Claus Schenk Graf von Stauffenberg und mit Blick auf Merz gesagt: "Wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht?" Stauffenbergs Enkel warf dem Schauspieler in der "Bild"-Zeitung von Donnerstag "Geschichtsklitterung par excellence" vor. Kritik kam auch aus den Reihen der AfD.



Steimle hatte am Dienstagabend bei einer AfD-Veranstaltung in Dessau auf das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 angespielt und dabei den Bundeskanzler ins Visier genommen: "Wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal: Wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht?" Stauffenberg hatte am 20. Juli 1944 mit einem Bombenattentat versucht, NS-Diktator Adolf Hitler zu tÃ¶ten.Â



Der Enkel des WiderstandskÃ¤mpfers Stauffenberg warf Steimle vor, Merz und Hitler gleichzusetzen - das sei ganz schlimm und "eine Verharmlosung des Dritten Reichs". "Mein GroÃŸvater wird in den Schmutz gezogen â€“ es ist ganz grauenhaft", sagte Karl Graf von Stauffenberg der "Bild"-Zeitung.



Der AfD-Verteidigungspolitiker RÃ¼diger Lucassen kritisierte Steimle ebenfalls fÃ¼r seine Ã„uÃŸerung. "FÃ¼r die meisten deutschen Komiker ist es bereits schwer genug, lustig zu sein. Da sollten sie sich nicht zusÃ¤tzlich noch mit Politik und Geschichte belasten", sagte Lucassen dem Portal "The Pioneer".Â



Mit Blick auf seine eigene Partei fÃ¼gte Lucassen hinzu: "Und fÃ¼r deutsche Politiker gilt: Wir sind in Zeiten schwerster Herausforderungen, denen wir mit eiserner Ernsthaftigkeit begegnen mÃ¼ssen. Es sind genug Witze gerissen worden."



Steimle sprach auf der Veranstaltung auch darÃ¼ber, die frÃ¼here Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "an die Wand" zu stellen oder aufzuhÃ¤ngen. Er bezog sich dabei auf ein PortrÃ¤t-GemÃ¤lde der Kanzlerin, die er "das Merkel" nannte.Â



Wegen der AfD-Veranstaltung in Dessau ermittelt nach einem Bericht des "Spiegel" die Staatsanwaltschaft. Ermittelt werde wegen "StÃ¶rung des Ã¶ffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten", berichtet das Magazin.



Die AfD hatte am Dienstagabend in Dessau-RoÃŸlau zu einer Podiumsdiskussion mit Steimle eingeladen. An der Veranstaltung in Sachsen-Anhalt nahmen auch der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund und Bundes-Parteichef Tino Chrupalla teil. Am Ende sollte eigentlich die deutsche Nationalhymne gesungen werden, Steimle stimmte jedoch die DDR-Nationalhymne "Auferstanden aus Ruinen" an. Chrupalla und Siegmund lÃ¤chelten und sangen teilweise mit.



In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewÃ¤hlt. In den Umfragen liegt die AfD deutlich vor der regierenden CDU. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.