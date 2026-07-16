Weimer: Regierung in Sachsen-Anhalt kÃ¶nnte im Amt bleiben

Wolfram Weimer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hÃ¤lt es fÃ¼r mÃ¶glich, dass die CDU-gefÃ¼hrte Regierung in Sachsen-Anhalt selbst im Falle einer Niederlage bei der Landtagswahl langfristig geschÃ¤ftsfÃ¼hrend im Amt bleiben kÃ¶nnte.



Das sagte Weimer dem "Stern". Er prognostizierte, dass die AfD es nicht schaffen werde, die absolute Mehrheit der Mandate zu bekommen. Das bedeute, dass sie nicht mitmachen wÃ¼rden. Aus seiner Sicht sei ein sehr wahrscheinliches Szenario, dass einfach ein Amtsinhaber im Amt bleibe, weil das Parlament keinen neuen MinisterprÃ¤sidenten wÃ¤hle. "Muss es ja auch nicht", sagte Weimer. "Und wenn diese Regierung im Amt bleibt, dann bleibt sie eben noch."



In Sachsen-Anhalt sind MinisterprÃ¤sidenten und Minister verpflichtet, die GeschÃ¤fte bis zur AmtsÃ¼bernahme durch die Nachfolger weiterzufÃ¼hren. FÃ¼r den ersten Wahlgang zur Wahl des MinisterprÃ¤sidenten gibt es keine Frist. ErhÃ¤lt in diesem Wahlgang niemand diese Mehrheit, muss innerhalb von sieben Tagen ein neuer Wahlgang stattfinden. Kommt auch in diesem Wahlgang die Wahl nicht mit der Mehrheit der Mitglieder zustande, muss der Landtag innerhalb von weiteren vierzehn Tagen entscheiden, ob die Wahlperiode beendet wird oder ob es einem weiteren Wahlgang geben soll. GewÃ¤hlt ist in diesem Wahlgang, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhÃ¤lt.



Mit einer AnnÃ¤herung der CDU an die AfD rechnet Weimer nicht. "Machst du die TÃ¼r auf, dann stinkt dein Zimmer", sagte er. Und deswegen wÃ¼rde er die TÃ¼r erst gar nicht aufmachen. Er habe groÃŸes Vertrauen in den Landesverband der CDU in Sachsen-Anhalt, dass er das stabil halte.



In Umfragen liegt die CDU in Sachsen-Anhalt deutlich hinter der AfD. Die Landtagswahl findet am 6. September statt. Die FÃ¼hrung der Union blickt mit zunehmender NervositÃ¤t auf die Frage, was nach der Wahl im Magdeburger Landtag passiert. Auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird im September gewÃ¤hlt.



Nach Ansicht Weimers werde es die AfD nirgends an die Macht schaffen. "In allen drei LÃ¤ndern wird die AfD am Ende wieder bedeutungslos sein", sagte er.

