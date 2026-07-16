Weimer fÃ¼rchtet Abschaffung von Weihnachten durch AfD

WeihnachtsmÃ¤nner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer warnt davor, dass eine AfD-Regierung christliche Feiertage wie Weihnachten abschaffen kÃ¶nnte.



"Auf dem Parteitag wurde ein Antrag gestellt, man solle christliche Feiertage abschaffen und germanische einfÃ¼hren - Wintersonnenfest, Julfest und solche Dinge. Das ist schon ein krasser Eingriff in unser kulturelles SelbstgefÃ¼hl", sagte er dem "Stern". Er sei absolut vom Team Weihnachten.



Hinter dem auf dem Parteitag diskutierten, aber letztlich abgelehnten VorstoÃŸ stehe der Gedanke, das Land vÃ¶lkisch neu zu definieren, so Weimer weiter. Egal, wie man zum christlichen Glauben stehe: Die Traditionslinie einer "christlich-jÃ¼dischen Herkunft" sei so tief kulturprÃ¤gend fÃ¼r alles, was man kenne, dass ein frontaler Kampf dagegen schon wirklich revolutionÃ¤re Intention habe. "Und da sage ich: Ihr wollt ja nicht wirklich zurÃ¼ck in das VÃ¶lkische, in ein germanisches Konstrukt. Und an dieser Weihnachtsfrage kulminiert das praktisch, deswegen nehme ich das Thema an."



Weimer warnte vor den PlÃ¤nen der AfD, eine patriotische Kulturpolitik einzufÃ¼hren. "Die bieten im Grunde genommen Neonationalismus an, altes Treibholz aus dem 19. Jahrhundert, reinen Nationalismus", sagte er. Alles solle geschlossen werden, vom Bauhaus bis zu kirchennahen Dingen. Vor allem den antikirchlichen Reflex der AfD mÃ¼sse die Mitte stÃ¤rker benennen. "Dann kannst du dich fragen: Willst du wirklich jetzt Julfest, oder findest du Weihnachten noch ganz okay? Und dann sage ich: Okay, wenn du Team Weihnachten bist, dann wÃ¤hl die nicht."

