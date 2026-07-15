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Deutsche AuÃŸenpolitiker verteidigen RÃ¼ckbau des OrbÃ¡n-Systems

  • dts - 15. Juli 2026, 16:34 Uhr
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Ungarns Parlament (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche AuÃŸenpolitiker haben die jÃ¼ngsten VerfassungsÃ¤nderungen in Ungarn verteidigt, mit denen unter anderem der amtierende StaatsprÃ¤sident aus dem Amt entfernt werden soll.

Es sei unvermeidlich, dass die neuen, klaren Mehrheiten im ungarischen Parlament die Erblasten von Viktor OrbÃ¡n beseitigen, sagte der auÃŸenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JÃ¼rgen Hardt, dem "Spiegel". StaatsprÃ¤sident Sulyok habe fÃ¼r zahlreiche EinschrÃ¤nkungen von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn die Hand gereicht. Das habe das Vertrauen der BÃ¼rger in diesen PrÃ¤sidenten erschÃ¼ttert, so der CDU-AuÃŸenpolitiker.

Auch Adis Ahmetovic, auÃŸenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, verteidigte das Vorgehen des neuen MinisterprÃ¤sidenten PÃ©ter Magyar. Die Erfahrungen aus Polen zeigten, dass man mit der RÃ¼ckabwicklung autoritÃ¤rer Strukturen nicht zu lange warten dÃ¼rfe. Ansonsten drohe die Gefahr, dass sich die politischen KrÃ¤fte um den ehemaligen MinisterprÃ¤sidenten OrbÃ¡n wieder reorganisieren und den demokratischen Umbau torpedieren, sagte er dem "Spiegel".

Am Montag hatte die Tisza-Fraktion von MinisterprÃ¤sident Magyar in der Nationalversammlung in Budapest ein Paket beschlossen, das auf einen Umbau des frÃ¼heren Fidesz-Systems unter OrbÃ¡n abzielt.

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