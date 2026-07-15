Vermeintliche Giftschlange in Schleswig-Holstein entpuppt sich als KI-Fake

Kobra auf Schlangenfarm

Eine vermeintliche Giftschlange hat in Schleswig-Holstein fÃ¼r einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Bild, das die Schlange zeigen sollte, entpuppte sich als KI-Fake, wie die Feuerwehr in Pinneberg mitteilte.

Eine vermeintliche Giftschlange hat am Mittwoch in Schleswig-Holstein fÃ¼r einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Bild, das die Schlange zeigen sollte, entpuppte sich als KI-Fake, wie die Feuerwehr in Pinneberg mitteilte. Demnach wurde die vermeintliche Kobra am Vormittag in Halstenbek gemeldet. Die EinsatzkrÃ¤fte gingen zunÃ¤chst von einer echten Schlange aus. Der Verdacht sei durch ein vorgezeigtes Bild untermauert worden.



Daraufhin suchten die EinsatzkrÃ¤fte mithilfe mehrerer Drohnen das angeblich betroffene GelÃ¤nde ab. Ermittlungen der Polizei ergaben jedoch, dass das vor Ort gezeigte Schlangenbild ein KI-Fake war und es tatsÃ¤chlich gar keine Schlange gab. Am Mittag war der Einsatz beendet. Erst am Freitag hatte es Verwirrung um ein mÃ¶gliches KI-Foto von einer Giftschlange im rheinland-pfÃ¤lzischen Linz gegeben. Das Ergebnis einer geplanten PrÃ¼fung stand noch aus.