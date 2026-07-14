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Steinmeier: Flutkatastrophe von 2021 war "unmissverstÃ¤ndliche" Warnung

  • AFP - 14. Juli 2026, 16:33 Uhr
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ZerstÃ¶rtes Bahngleis in Ahrtal
Bild: AFP

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat der Opfer der Flut vor fÃ¼nf Jahren gedacht und sieht die Katastrophe auch als Mahnung zum Handeln. 'Die Flut von 2021 war eine Warnung, eine unmissverstÃ¤ndliche', sagte er bei einer Gedenkstunde.

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat der Opfer der Flut vor fÃ¼nf Jahren gedacht und sieht die Katastrophe auch als Mahnung zum Handeln. "Die Flut von 2021 war eine Warnung, eine unmissverstÃ¤ndliche", sagte Steinmeier am Dienstag bei einer Gedenkstunde im nordrhein-westfÃ¤lischen Landtag in DÃ¼sseldorf. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatte extremer Starkregen im Juli 2021 verheerende Ãœberschwemmungen ausgelÃ¶st, 184 Menschen starben.

"Wir schulden den Menschen, die in jener Nacht alles verloren haben, den ernsthaften, konsequenten Willen, dafÃ¼r zu sorgen, dass wir auf solche Katastrophen besser vorbereitet sind und dass wir das uns MÃ¶gliche tun gegen den fortschreitenden Klimawandel", fuhr Steinmeier fort. Der Klimaschutz dÃ¼rfe im Industrieland Deutschland nicht aus den Augen verloren werden.

Deutschland mÃ¼sse sich "besser schÃ¼tzen â€“ mit Warnsystemen, die jeden erreichen, mit einem Hochwasserschutz, der auf diese VerhÃ¤ltnisse eingestellt ist, mit Kommunen, die vorbereitet sind", sagte der BundesprÃ¤sident. Weder beim Kampf gegen die Ursachen solcher Katastrophen noch beim BemÃ¼hen, widerstandsfÃ¤higer gegen Hitze, DÃ¼rre und Extremwetter zu werden, sei Deutschland bereits "da, wo wir eigentlich sein mÃ¼ssten".

Steinmeier lobte bei dem Gedenken auch die "SolidaritÃ¤t in ungeahntem AusmaÃŸ" der Menschen untereinander nach der Katastrophe. Aus dem ganzen Land seien Menschen gekommen, mit Schaufeln, Eimern, Werkzeug und Kuchen und hÃ¤tten angepackt, "auch als die Fernsehkameras lÃ¤ngst wieder abgezogen waren", sagte Steinmeier. "In der Stunde der Not sind wir ein starkes, solidarisches Land." Der PrÃ¤sident dankte zudem den EinsatzkrÃ¤ften von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz sowie der Bundeswehr und etlichen Hilfsorganisationen.

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