Deutsche Bahn: 2.200 SabotagefÃ¤lle im ersten Halbjahr 2026

Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Infrastruktur der Deutschen Bahn gerÃ¤t zunehmend ins Visier von Saboteuren. Nach einem internen Lagebild des Konzerns wurden von Januar bis Juni 2026 bundesweit bereits 2.200 FÃ¤lle von Sabotage, Brandstiftung, gefÃ¤hrlichen Eingriffen in den Bahnverkehr und Metalldiebstahl registriert.



Das berichtet die "Bild-Zeitung" unter Berufung auf das Dokument. Die Zahl entspreche einer Steigerung von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die KriminalitÃ¤t an der Schieneninfrastruktur verursachte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr als 220.000 VerspÃ¤tungsminuten.



Neben den EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Personenverkehr sind zunehmend auch Hauptrouten fÃ¼r den schweren GÃ¼terverkehr betroffen. Blockaden auf diesen Strecken gefÃ¤hrden die Versorgung von Fabriken und kÃ¶nnen spÃ¼rbare Auswirkungen auf die Industrieproduktion haben. Die Deutsche Bahn lehnte gegenÃ¼ber der Zeitung eine offizielle Stellungnahme zu den internen Zahlen und den laufenden Ermittlungen der SicherheitsbehÃ¶rden ab.



Erst in der Nacht zu Dienstag beschÃ¤digte ein Brand an einem Verteilerkasten im niedersÃ¤chsischen Neu Wulmstorf die Signalanlagen der Strecke Hamburg-Cuxhaven schwer. Nach internen Bahn-Daten, aus denen die Zeitung berichtet, fielen infolgedessen mehr als 200 Zugfahrten aus, Tausende Pendler mussten auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Zudem wurden 19 GÃ¼terzÃ¼ge auf freier Strecke gestoppt. Die ErmittlungsbehÃ¶rden gehen von Brandstiftung aus.

