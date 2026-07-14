Union stellt sich in Israel-Sanktionsdebatte gegen SPD

Israelische Fahne an der Knesset (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union stellt sich in der Debatte um Israel-Sanktionen gegen die SPD und hinter AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU). "Die Kritik der SPD an AuÃŸenminister Wadephul ist wenig hilfreich", sagte CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter dem Nachrichtenportal T-Online. Der auÃŸenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, JÃ¼rgen Hardt (CDU), stÃ¼tzte Wadephul und bezeichnete dessen Position als "ausgewogen".



In BrÃ¼ssel hatten die EU-AuÃŸenminister am Montag Ã¼ber neue EU-Sanktionen wegen der Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland beraten. Deutschland und andere Staaten machten deutlich, dass sie die vorgelegten Optionen fÃ¼r EinfuhrbeschrÃ¤nkungen oder -verbote derzeit ablehnen. Die SPD kritisierte Wadephul daraufhin im "Spiegel".



CDU-Politiker Hardt sagte, die Bundesregierung sei generell "offen fÃ¼r Sanktionen gegen radikale Siedler, die vÃ¶lkerrechtswidrig Gebiete im Westjordanland" besetzten. "Eine generelle RÃ¼cknahme von ZollvergÃ¼nstigungen fÃ¼r israelische Waren ist nicht sinnvoll", sagte Hardt dem Nachrichtenportal T-Online. "Israel ist seit dem 7. Oktober 2023 in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Ein solcher Schritt wÃ¤re ein groÃŸer Schaden fÃ¼r Israel und alle Menschen in Israel - ob jÃ¼disch, muslimisch oder christlich." Auch andere EU-Staaten hÃ¤tten sich gegen die EinfuhrbeschrÃ¤nkungen ausgesprochen.



CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter sagte, Wadephul und die Unionsabgeordneten hÃ¤tten "die fortschreitende Siedlungspolitik der israelischen Regierung stets kritisiert", daran gebe es "keinen Zweifel". "Dennoch sind die nun in BrÃ¼ssel diskutierten EU-Sanktionen und HandelsbeschrÃ¤nkungen schlichtweg der falsche Weg. Sie bringen uns in der komplexen Gemengelage nicht weiter."



Europa kÃ¶nne einen Beitrag zur StabilitÃ¤t der Region leisten, sagte Kiesewetter, "indem es die Finanzierung der iranischen Proxys und Terrorstrukturen unterbindet und die Zweckentfremdung von EU-Geldern ausschlieÃŸt". Er sprach sich dafÃ¼r aus, die israelischen Wahlen im Herbst abzuwarten, und sagte: "Unser Ziel muss es sein, im Anschluss mit einer neuen israelischen Regierung - die dann hoffentlich ohne rechtsextremistische Beteiligung agiert - neue und konstruktive Wege der Zusammenarbeit zu finden." Die Sanktionsdrohungen verbauten "diesen wichtigen Kanal".

