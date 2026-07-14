Lifestyle

Union stellt sich in Israel-Sanktionsdebatte gegen SPD

  • dts - 14. Juli 2026, 16:01 Uhr
Bild vergrößern: Union stellt sich in Israel-Sanktionsdebatte gegen SPD
Israelische Fahne an der Knesset (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union stellt sich in der Debatte um Israel-Sanktionen gegen die SPD und hinter AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU). "Die Kritik der SPD an AuÃŸenminister Wadephul ist wenig hilfreich", sagte CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter dem Nachrichtenportal T-Online. Der auÃŸenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, JÃ¼rgen Hardt (CDU), stÃ¼tzte Wadephul und bezeichnete dessen Position als "ausgewogen".

In BrÃ¼ssel hatten die EU-AuÃŸenminister am Montag Ã¼ber neue EU-Sanktionen wegen der Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland beraten. Deutschland und andere Staaten machten deutlich, dass sie die vorgelegten Optionen fÃ¼r EinfuhrbeschrÃ¤nkungen oder -verbote derzeit ablehnen. Die SPD kritisierte Wadephul daraufhin im "Spiegel".

CDU-Politiker Hardt sagte, die Bundesregierung sei generell "offen fÃ¼r Sanktionen gegen radikale Siedler, die vÃ¶lkerrechtswidrig Gebiete im Westjordanland" besetzten. "Eine generelle RÃ¼cknahme von ZollvergÃ¼nstigungen fÃ¼r israelische Waren ist nicht sinnvoll", sagte Hardt dem Nachrichtenportal T-Online. "Israel ist seit dem 7. Oktober 2023 in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Ein solcher Schritt wÃ¤re ein groÃŸer Schaden fÃ¼r Israel und alle Menschen in Israel - ob jÃ¼disch, muslimisch oder christlich." Auch andere EU-Staaten hÃ¤tten sich gegen die EinfuhrbeschrÃ¤nkungen ausgesprochen.

CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter sagte, Wadephul und die Unionsabgeordneten hÃ¤tten "die fortschreitende Siedlungspolitik der israelischen Regierung stets kritisiert", daran gebe es "keinen Zweifel". "Dennoch sind die nun in BrÃ¼ssel diskutierten EU-Sanktionen und HandelsbeschrÃ¤nkungen schlichtweg der falsche Weg. Sie bringen uns in der komplexen Gemengelage nicht weiter."

Europa kÃ¶nne einen Beitrag zur StabilitÃ¤t der Region leisten, sagte Kiesewetter, "indem es die Finanzierung der iranischen Proxys und Terrorstrukturen unterbindet und die Zweckentfremdung von EU-Geldern ausschlieÃŸt". Er sprach sich dafÃ¼r aus, die israelischen Wahlen im Herbst abzuwarten, und sagte: "Unser Ziel muss es sein, im Anschluss mit einer neuen israelischen Regierung - die dann hoffentlich ohne rechtsextremistische Beteiligung agiert - neue und konstruktive Wege der Zusammenarbeit zu finden." Die Sanktionsdrohungen verbauten "diesen wichtigen Kanal".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Somuncu: Habe mich Ã¼ber WM-Aus von Deutschland und TÃ¼rkei gefreut
    Somuncu: Habe mich Ã¼ber WM-Aus von Deutschland und TÃ¼rkei gefreut

    Neuss (dts Nachrichtenagentur) - Der Kabarettist und FuÃŸball-Fan Serdar Somuncu kann der FuÃŸball-WM in Kanada, Mexiko und den USA nichts abgewinnen. Er habe sich Ã¼ber das

    Mehr
    Umfrage: GroÃŸe Mehrheit unzufrieden mit Bundesregierung
    Umfrage: GroÃŸe Mehrheit unzufrieden mit Bundesregierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die groÃŸe Mehrheit der BundesbÃ¼rger ist mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Laut einer Forsa-Umfrage fÃ¼r die Sender RTL und ntv

    Mehr
    SoVD: Heimkosten in der Pflege sind
    SoVD: Heimkosten in der Pflege sind "absolutes Alarmzeichen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, hat die gestiegenen Heimkosten in der Pflege als "absolutes

    Mehr
    Nach Zwischenhoch: US-Inflation sinkt im Juni auf 3,5 Prozent
    Nach Zwischenhoch: US-Inflation sinkt im Juni auf 3,5 Prozent
    100 Euro pro Liter Saft: Verbraucher-Negativpreis fÃ¼r NahrungsergÃ¤nzungsmittel
    100 Euro pro Liter Saft: Verbraucher-Negativpreis fÃ¼r NahrungsergÃ¤nzungsmittel
    Verivox: Langsame Internettarife kosten im Schnitt Ã¤hnlich viel wie schnellere
    Verivox: Langsame Internettarife kosten im Schnitt Ã¤hnlich viel wie schnellere
    Reeder warnen vor Auswirkungen des Konflikts in StraÃŸe von Hormus auf Lieferketten
    Reeder warnen vor Auswirkungen des Konflikts in StraÃŸe von Hormus auf Lieferketten
    Umfrage in Schleswig-Holstein: Schwarz-GrÃ¼n ohne Mehrheit
    Umfrage in Schleswig-Holstein: Schwarz-GrÃ¼n ohne Mehrheit
    Steinmeier: Flutkatastrophe von 2021 war
    Steinmeier: Flutkatastrophe von 2021 war "unmissverstÃ¤ndliche" Warnung
    Deutsche Bahn: 2.200 SabotagefÃ¤lle im ersten Halbjahr 2026
    Deutsche Bahn: 2.200 SabotagefÃ¤lle im ersten Halbjahr 2026
    Analyse: Trump tÃ¤tigte 21.000 BÃ¶rsengeschÃ¤fte in einem Jahr
    Analyse: Trump tÃ¤tigte 21.000 BÃ¶rsengeschÃ¤fte in einem Jahr
    BKA warnt vor
    BKA warnt vor "Generation-Z-Mafia"
    Spanien: Bruder von MinisterprÃ¤sident SÃ¡nchez verurteilt - neun Jahre Ã„mterverbot
    Spanien: Bruder von MinisterprÃ¤sident SÃ¡nchez verurteilt - neun Jahre Ã„mterverbot

    Top Meldungen

    US-Inflationsrate sinkt im Juni auf 3,5 Prozent
    US-Inflationsrate sinkt im Juni auf 3,5 Prozent

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im Juni 2026 auf 3,5 Prozent gefallen, nach 4,2 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde am

    Mehr
    EZB treibt Pilotprojekt fÃ¼r digitalen Euro voran
    EZB treibt Pilotprojekt fÃ¼r digitalen Euro voran

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat 36 Zahlungsdienstleister aus dem Euroraum fÃ¼r die Teilnahme an einem Pilotprojekt zum digitalen

    Mehr
    Thyssenkrupp Steel stellt Schifffahrt wegen Niedrigwasser ein
    Thyssenkrupp Steel stellt Schifffahrt wegen Niedrigwasser ein

    Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - Wegen des anhaltenden Niedrigwassers stellt der deutsche Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel die Schifffahrt mit eigenen Schiffen ein. Wie die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts