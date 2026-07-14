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BKA warnt vor "Generation-Z-Mafia"

  • dts - 14. Juli 2026, 15:50 Uhr
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Holger MÃ¼nch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BKA-PrÃ¤sident Holger MÃ¼nch warnt vor einem grundlegenden Wandel der organisierten KriminalitÃ¤t in Deutschland. Vor allem in Berlin seien die TÃ¤ter jÃ¼nger, aggressiver und trÃ¤ten offensiver auf als frÃ¼here Generationen, sagte MÃ¼nch der "Welt am Sonntag".

"Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einer `Generation-Z-Mafia`", sagte MÃ¼nch mit Blick auf tÃ¼rkisch dominierte Gruppierungen der organisierten KriminalitÃ¤t in Berlin. Die TÃ¤ter seien jÃ¼nger, aggressiver und trÃ¤ten offensiver auf als frÃ¼here Generationen. Hinzu komme, dass sie sich zunehmend Ã¼ber soziale Medien inszenierten. Das diene dazu, Rivalen einzuschÃ¼chtern und den eigenen Ruf innerhalb der Szene zu stÃ¤rken. WÃ¤hrend fÃ¼r die organisierte KriminalitÃ¤t frÃ¼her Diskretion prÃ¤gend gewesen sei, erlebe man bei jÃ¼ngeren TÃ¤tern teilweise das Gegenteil.

MÃ¼nch sieht darin einen Teil eines grundlegenden Wandels der organisierten KriminalitÃ¤t. "Wir sprechen von `Crime as a Service`: Straftaten werden ausgelagert", sagte er. Kriminelle spezialisierten sich auf einzelne Aufgaben und agierten arbeitsteilig. Einzelne kÃ¼mmerten sich um Logistik, andere um GeldwÃ¤sche, wieder andere um Gewalt. Digitale Kommunikation mache das "heute sehr einfach".

Besonders besorgniserregend sei, dass junge Menschen fÃ¼r schwere Straftaten angeworben wÃ¼rden. Die TÃ¤ter seien oft junge Menschen, die hÃ¤ufig gar nicht Ã¼berblickten, welche Folgen ihr Handeln habe. Sie lieÃŸen sich fÃ¼r vergleichsweise wenig Geld fÃ¼r schwerste Straftaten instrumentalisieren. Das PhÃ¤nomen sei inzwischen auch in Deutschland angekommen. "Wir hatten bereits FÃ¤lle in Deutschland, in denen dieses PhÃ¤nomen eine Rolle spielte", sagte der BKA-PrÃ¤sident. Die TÃ¤ter seien aus den Niederlanden gekommen und angeworben worden, um in Deutschland schwere Straftaten zu begehen. Deshalb nehme man diese Entwicklung "sehr ernst".

Zur wachsenden Zahl von Schusswaffen erklÃ¤rte MÃ¼nch: "Wir beobachten seit einigen Jahren, dass scharfe Schusswaffen vor allem als umgebaute ehemalige Schreckschusswaffen sowie tÃ¤uschend echt nachgebaute Waffen aus der TÃ¼rkei nach Europa gelangen. Dieses PhÃ¤nomen beschÃ¤ftigt uns derzeit sehr intensiv." Nach den Erkenntnissen des BKA wÃ¼rden sie Ã¼berwiegend auf dem Landweg nach Deutschland geschmuggelt.

Sorgen macht dem PrÃ¤sidenten des Bundeskriminalamtes auch das Agieren auslÃ¤ndischer Akteure. Die Bedrohungslage habe sich "sehr deutlich" verÃ¤ndert. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges beobachte man einen erheblichen Anstieg von SpionageverdachtsfÃ¤llen. 2022 registrierte das BKA 20 SpionageverdachtsfÃ¤lle, 2025 waren es bereits 474. Daran lasse sich erkennen, wie stark sich das Lagebild seit Beginn des Ukraine-Krieges verÃ¤ndert habe. Dies liege auch daran, dass man genauer hinschaue und Anhaltspunkte fÃ¼r eine fremdstaatliche Steuerung prÃ¼fe.

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