Spanien: Bruder von MinisterprÃ¤sident SÃ¡nchez verurteilt - neun Jahre Ã„mterverbot

Der Bruder des spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez darf nach einem Gerichtsurteil neun Jahre lang keine Ã¶ffentlichen Ã„mter mehr bekleiden. David SÃ¡nchez wurde am Dienstag von einem Gericht in Badajoz in der westlichen Region Extremadura des Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen, weil er von einer eigens fÃ¼r ihn geschaffenen Stelle im Ã¶ffentlichen Dienst profitiert haben soll.
Vom Vorwurf der illegalen Einflussnahme wurde er indes freigesprochen. Eine Verurteilung hÃ¤tte in diesem Fall eine mehrjÃ¤hrige Haftstrafe nach sich ziehen kÃ¶nnen.
Dem Urteil zufolge war SÃ¡nchez mitschuldig daran, dass fÃ¼r ihn widerrechtlich die Position als Koordinator fÃ¼r Musikkonservatorien eingerichtet wurde - eine Stelle, die laut Gericht "weder dringend noch notwendig" war und nur geschaffen wurde, "um den privaten Interessen ihres Inhabers zu dienen, und nicht dem Ã¶ffentlichen Interesse". Solche unethischen Praktiken schadeten demokratischen Einrichtungen und befÃ¶rderten Korruption und Ungleichbehandlung, schrieb das Gericht in seiner BegrÃ¼ndung.Â
David SÃ¡nchez hat die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, die Staatsanwaltschaft hatte seinen Freispruch beantragt. Die Sprecherin der spanischen Linksregierung, Elma Saiz, sagte am Dienstag vor Journalisten: "Wir hoffen, dass eine hÃ¶here juristische Instanz die Unschuld von David SÃ¡nchez feststellen wird, von der wir Ã¼berzeugt sind." Der Komponist und Dirigent hatte mit zehn anderen Angeklagten vor Gericht gestanden.
Die spanische Justiz befasst sich seit LÃ¤ngerem mit mehreren Verfahren wegen mutmaÃŸlicher Korruption gegen Politiker und Familienmitglieder im Umfeld des MinisterprÃ¤sidenten und seiner Partei. Die Sozialisten erhoben wiederholt den Vorwurf, es gehe bei den Ermittlungen um eine politische Kampagne rechtskonservativer Kreise, zu denen auch Richter und andere Juristen zÃ¤hlten. Dahinter stehe das Ziel, Â die linksgerichtete Regierung von SÃ¡nchez zu stÃ¼rzen.
Brennpunkte
Spanien: Bruder von MinisterprÃ¤sident SÃ¡nchez verurteilt - neun Jahre Ã„mterverbot
- AFP - 14. Juli 2026, 15:50 Uhr
Der Bruder des spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez darf nach einem Gerichtsurteil neun Jahre lang keine Ã¶ffentlichen Ã„mter mehr bekleiden. Eine drohende Haftstrafe blieb David SÃ¡nchez aber erspart.
Der Bruder des spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez darf nach einem Gerichtsurteil neun Jahre lang keine Ã¶ffentlichen Ã„mter mehr bekleiden. David SÃ¡nchez wurde am Dienstag von einem Gericht in Badajoz in der westlichen Region Extremadura des Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen, weil er von einer eigens fÃ¼r ihn geschaffenen Stelle im Ã¶ffentlichen Dienst profitiert haben soll.
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