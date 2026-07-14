"Ostdeutsche Allgemeine Zeitung" unterliegt in Rechtsstreit um kritischen Artikel

Gesetzestexte

Im Rechtsstreit um einen kritischen Artikel des Portals 'Volksverpetzer' ist die 'Ostdeutsche Allgemeine Zeitung' vor Gericht gescheitert. Das Oberlandesgericht Dresden wies die Beschwerde des Verlags und eines Redakteurs zurÃ¼ck.

In einem Rechtsstreit um einen kritischen Artikel des Portals "Volksverpetzer" ist die "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung" (OAZ) vor Gericht gescheitert. Das Oberlandesgericht Dresden wies am Dienstag die Beschwerde der Ostdeutschen Verlags GmbH und eines bei ihr beschÃ¤ftigten Redakteurs gegen verschiedene Ã„uÃŸerungen in dem im April erstmals unter der Ãœberschrift "OAZ relativiert rechte Ã–ko-Sekte" erschienenen Beitrags zurÃ¼ck.



Es sei zulÃ¤ssig gewesen, den Redakteur in dem Blog als "Faktenleugner", "Anthroposophie-FunktionÃ¤r" und "selbsternannten Philosophen" zu bezeichnen, weil es sich dabei nicht um beweisbare Tatsachenbehauptungen, sondern um MeinungsÃ¤uÃŸerungen handle, befand das Gericht. Dies sei von der Pressefreiheit gedeckt.



Die Ã„uÃŸerungen enthielten demnach auch keine strafbare Beleidigung oder SchmÃ¤hkritik. Auch durch weitere Behauptungen Ã¼ber den Redakteur werde dieser nicht in seinen PersÃ¶nlichkeitsrechten verletzt.



Zuvor hatte das Landgericht Dresden den von der "OAZ" beantragten Erlass einer einstweiligen VerfÃ¼gung gegen das Newsportal abgelehnt und dies im Wesentlichen ebenfalls mit der Meinungsfreiheit begrÃ¼ndet. Dagegen legte der Verlag Beschwerde ein.



Der beanstandete Beitrag im "Volksverpetzer" war demnach Bestandteil einer Artikelserie, die sich insgesamt kritisch mit der publizistischen Ausrichtung der im Februar 2026 vom Verleger Holger Friedrich gegrÃ¼ndeten "OAZ" mit Sitz in Dresden auseinandersetzte.



Es ging dabei unter anderem um das anthroposophische Milieu und die sogenannte Anastasia-Bewegung, eine Art Siedlerbewegung, deren Ideologie Experten zufolge auf Antisemitismus, VerschwÃ¶rungsdenken und einem reaktionÃ¤ren, rassistisch-vÃ¶lkischen Weltbild beruht. Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz und der brandenburgische Verfassungsschutz fÃ¼hren die Bewegung als Verdachtsfall.