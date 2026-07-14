Berlin (dts Nachrichtenagentur) - An der BegrÃ¼ndung der Koalition fÃ¼r eine Reform des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) mehren sich Zweifel.
Wegen angeblicher SicherheitsgrÃ¼nde soll der Zugang zu amtlichen Informationen eingeschrÃ¤nkt werden - auch, um die GefÃ¤hrdung fÃ¼r Bundesbedienstete zu reduzieren. So hatte Regierungssprecher Stefan Kornelius die Reform kÃ¼rzlich erklÃ¤rt.
Der "Stern" hat alle Ministerien nach konkreten FÃ¤llen der Bedrohung von Mitarbeitern aufgrund des IFG gefragt. Kein einziges konnte einen Fall benennen. Selbst die sicherheitsrelevanten Ministerien melden Fehlanzeige. "Dem AuswÃ¤rtigen Amt sind keine FÃ¤lle im Sinne der Fragestellung bekannt", teilte das Haus von Minister Johann Wadephul (CDU) mit. Auch das Entwicklungsministerium vermeldete einen Negativbescheid. Genau wie das Justizministerium. Andere HÃ¤user erklÃ¤rten, dass sie Ã¼ber solche FÃ¤lle "keine Statistik fÃ¼hren" wÃ¼rden oder "man sich zu EinzelfÃ¤llen nicht Ã¤uÃŸern" wÃ¼rde.
Selbst im fÃ¼r das IFG zustÃ¤ndigen Bundesinnenministerium wird die Frage, ob IFG-Anfragen zu einer GefÃ¤hrdung von Staatsbediensteten im ZustÃ¤ndigkeitsbereich von Minister Alexander Dobrindt (CSU) gefÃ¼hrt haben, klar beantwortet: "Dem Bundesinnenministerium sind keine FÃ¤lle im Sinne der Fragenstellung bekannt."
Zwei ehemalige Informationsfreiheitsbeauftragte des Bundes Ã¼ben im "Stern" deshalb nun scharfe Kritik an der vorgetragenen BegrÃ¼ndung der Bundesregierung. Bereits heute gebe es umfangreiche Ausnahmen im IFG, wenn es um Bedienstete oder um die Ã¶ffentliche Sicherheit gehe, erlÃ¤utern Peter Schaar und Ulrich Kelber. Dass Gegner der Bundesrepublik an Informationen zu gelangen versuchten, seien realistische Szenarien, meint Schaar. "Sie beziehen sich aber nicht auf das IFG."
Brennpunkte
Zweifel an RegierungsbegrÃ¼ndung fÃ¼r IFG-Reform
- dts - 14. Juli 2026, 15:30 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - An der BegrÃ¼ndung der Koalition fÃ¼r eine Reform des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) mehren sich Zweifel.
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