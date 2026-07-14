Zweifel an RegierungsbegrÃ¼ndung fÃ¼r IFG-Reform

Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - An der BegrÃ¼ndung der Koalition fÃ¼r eine Reform des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) mehren sich Zweifel.



Wegen angeblicher SicherheitsgrÃ¼nde soll der Zugang zu amtlichen Informationen eingeschrÃ¤nkt werden - auch, um die GefÃ¤hrdung fÃ¼r Bundesbedienstete zu reduzieren. So hatte Regierungssprecher Stefan Kornelius die Reform kÃ¼rzlich erklÃ¤rt.



Der "Stern" hat alle Ministerien nach konkreten FÃ¤llen der Bedrohung von Mitarbeitern aufgrund des IFG gefragt. Kein einziges konnte einen Fall benennen. Selbst die sicherheitsrelevanten Ministerien melden Fehlanzeige. "Dem AuswÃ¤rtigen Amt sind keine FÃ¤lle im Sinne der Fragestellung bekannt", teilte das Haus von Minister Johann Wadephul (CDU) mit. Auch das Entwicklungsministerium vermeldete einen Negativbescheid. Genau wie das Justizministerium. Andere HÃ¤user erklÃ¤rten, dass sie Ã¼ber solche FÃ¤lle "keine Statistik fÃ¼hren" wÃ¼rden oder "man sich zu EinzelfÃ¤llen nicht Ã¤uÃŸern" wÃ¼rde.



Selbst im fÃ¼r das IFG zustÃ¤ndigen Bundesinnenministerium wird die Frage, ob IFG-Anfragen zu einer GefÃ¤hrdung von Staatsbediensteten im ZustÃ¤ndigkeitsbereich von Minister Alexander Dobrindt (CSU) gefÃ¼hrt haben, klar beantwortet: "Dem Bundesinnenministerium sind keine FÃ¤lle im Sinne der Fragenstellung bekannt."



Zwei ehemalige Informationsfreiheitsbeauftragte des Bundes Ã¼ben im "Stern" deshalb nun scharfe Kritik an der vorgetragenen BegrÃ¼ndung der Bundesregierung. Bereits heute gebe es umfangreiche Ausnahmen im IFG, wenn es um Bedienstete oder um die Ã¶ffentliche Sicherheit gehe, erlÃ¤utern Peter Schaar und Ulrich Kelber. Dass Gegner der Bundesrepublik an Informationen zu gelangen versuchten, seien realistische Szenarien, meint Schaar. "Sie beziehen sich aber nicht auf das IFG."

