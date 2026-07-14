Neuss (dts Nachrichtenagentur) - Der Kabarettist und FuÃŸball-Fan Serdar Somuncu kann der FuÃŸball-WM in Kanada, Mexiko und den USA nichts abgewinnen. Er habe sich Ã¼ber das frÃ¼he Ausscheiden Deutschlands und der TÃ¼rkei gefreut, sagte er der "NeuÃŸ-Grevensbroicher Zeitung" (Mittwoch).
"Ich bin totaler Antinationalist und halte auch gar nichts von diesen Fahnen und den Nationalhymnen", sagte Somuncu. Auch, weil es so verlogen sei: Wenn es um FuÃŸball gehe, sei den Franzosen plÃ¶tzlich recht, dass da die "senegalesische B-Mannschaft" auftrete. Aber jenseits vom FuÃŸballplatz, in den Banlieues, wo viele Menschen aus den Maghreb-Staaten und anderen ehemaligen Kolonien lebten, da seien sie "Menschen zweiter Klasse". Im Sport werde das plÃ¶tzlich weggewischt, und dann sei jeder gut genug.
Dass die Debatte um das Mitsingen der Nationalhymne sowie um Nationalspieler mit Migrationshintergrund in Deutschland zuletzt an Fahrt verloren habe, bezeichnete Somuncu als Pragmatismus. An den zum Teil rassistischen Reaktionen auf den verschossenen Elfmeter von Jonathan Tah habe man gesehen, wie schnell das wieder umschlagen kÃ¶nne. Er kÃ¶nne jedenfalls bei einer FuÃŸball-WM weder Freude noch Trauer teilen.
Somuncu kam als Kleinkind aus der TÃ¼rkei nach Deutschland. Er gilt als glÃ¼hender AnhÃ¤nger des FuÃŸball-Bundesligisten Borussia MÃ¶nchengladbach.
Lifestyle
Somuncu: Habe mich Ã¼ber WM-Aus von Deutschland und TÃ¼rkei gefreut
- dts - 14. Juli 2026, 15:30 Uhr
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Neuss (dts Nachrichtenagentur) - Der Kabarettist und FuÃŸball-Fan Serdar Somuncu kann der FuÃŸball-WM in Kanada, Mexiko und den USA nichts abgewinnen. Er habe sich Ã¼ber das frÃ¼he Ausscheiden Deutschlands und der TÃ¼rkei gefreut, sagte er der "NeuÃŸ-Grevensbroicher Zeitung" (Mittwoch).
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