Die Zahl der Toten nach den jÃ¼ngsten massiven Angriffen Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach BehÃ¶rdenangaben auf 21 gestiegen. Unter den Toten seien drei Kinder, teilte der staatliche Katastrophenschutz am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. EinsatzkrÃ¤fte durchsuchten TrÃ¼mmer eines GebÃ¤udes im Stadtteil Darnytskyji weiter nach Opfern.Â
Zuvor hatte es geheiÃŸen, 16 Menschen seien durch die stundenlangen Angriffe der russischen Armee in der Nacht zum Donnerstag getÃ¶tet worden.Â Laut dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj hatte Moskau mehr als 675 Angriffsdrohnen gestartet und feuerte 56 Raketen ab. Demnach wurden auch StÃ¤dte im SÃ¼den und Osten getroffen.Â
Der von Russland entfachte Ukraine-Krieg dauert seit mehr als vier Jahren an. Die von den USA vermittelten GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des Kriegs haben bisher keinenÂ Durchbruch gebracht. In der vergangenen Woche hatten erstmals seit Ende MÃ¤rz wieder GesprÃ¤che zwischen ukrainischen und US-Gesandten stattgefunden.
Politik
BehÃ¶rden: Zahl der Toten nach russischen Angriffen auf Kiew steigt auf 21
- AFP - 15. Mai 2026, 02:27 Uhr
Die Zahl der Toten nach den jÃ¼ngsten massiven Angriffen Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach BehÃ¶rdenangaben auf 21 gestiegen. EinsatzkrÃ¤fte durchsuchten TrÃ¼mmer eines GebÃ¤udes im Stadtteil Darnytskyji weiter nach Opfern.Â
Die Zahl der Toten nach den jÃ¼ngsten massiven Angriffen Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach BehÃ¶rdenangaben auf 21 gestiegen. Unter den Toten seien drei Kinder, teilte der staatliche Katastrophenschutz am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. EinsatzkrÃ¤fte durchsuchten TrÃ¼mmer eines GebÃ¤udes im Stadtteil Darnytskyji weiter nach Opfern.Â
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