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Prinz Harry und Meghan wollen Verfilmung von Afghanistan-Bestseller produzieren

  • AFP - 15. Mai 2026, 02:14 Uhr
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Prinz Harry und Meghan Markle
Bild: AFP

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle wollen laut Netflix die Verfilmung eines Bestsellers Ã¼ber den britischen MilitÃ¤reinsatz im Afghanistan-Krieg produzieren. Harry war selbst als Soldat in Afghanistan stationiert.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle wollen laut dem Streamingdienst Netflix die Verfilmung eines Bestsellers Ã¼ber den britischen MilitÃ¤reinsatz im Afghanistan-Krieg produzieren. Das Paar werde dabei von Tracy Ryerson unterstÃ¼tzt, der Leiterin fÃ¼r fiktionale Inhalte bei der Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, teilte Netflix am Donnerstag mit.Â 

Die Verfilmung soll auf "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" des ArmeeangehÃ¶rigen Adam Jowett basieren. Das Werk erzÃ¤hlt von dem Einsatz einer MilitÃ¤reinheit wÃ¤hrend des Afghanistan-Kriegs im Jahr 2006. Harry war in der Vergangenheit selbst als Soldat in Afghanistan stationiert.

Prinz Harry und seine Frau arbeiten seit 2020 mit Netflix zusammen. Der Streamingdienst landete mit der Doku "Harry & Meghan" einen Erfolg, spÃ¤tere Projekte allerdings liefen vergleichsweise schlecht.

Harry, der jÃ¼ngere Sohn des britischen KÃ¶nigs Charles III., und seine Frau Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurÃ¼ckgezogen. Sie leben mit ihren zwei Kindern in Kalifornien.

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