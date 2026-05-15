HandwerksprÃ¤sident kritisiert mangelnden Reformwillen der Bundesregierung

Bundeskanzler Merz (r.) bei Kabinettssitzung

HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat unzureichende ReformbemÃ¼hungen der Bundesregierung beklagt. Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sagte, er erwarte von der Regierung auch 'mehr QualitÃ¤t und ProfessionalitÃ¤t' in ihrer Arbeit.

HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat unzureichende ReformbemÃ¼hungen der Bundesregierung beklagt. "Ich erwarte ein schlÃ¼ssiges Gesamtkonzept. Davon ist in diesem FrÃ¼hling der Reformen leider ebenso wenig zu sehen wie im vergangenen Herbst", sagte der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagausgaben). Er erwarte von der Bundesregierung darÃ¼ber hinaus auch "mehr QualitÃ¤t und ProfessionalitÃ¤t" in ihrer Arbeit.



"Diese Regierung besteht aus vielen erfahrenen Politikerinnen und Politikern", sagte der ZDH-PrÃ¤sident. "Deshalb ist es eine berechtigte Erwartung, dass dort besser gearbeitet wird." Wenn in seiner Zunft handwerkliche Fehler passierten, werde dies "Pfusch" genannt.



Inhaltlich kritisierte Dittrich, dass "viel zu viel Ã¼ber Umverteilung" geredet werde. "Doch Umverteilung schafft kein Wirtschaftswachstum. Weder springt der Export an, noch wird mehr investiert, wenn beispielsweise der Spitzensteuersatz erhÃ¶ht wird."Â



Der ZDH-PrÃ¤sident rief dazu auf, "das Ã¼bertriebene Misstrauen gegenÃ¼ber Unternehmertum und Eigenverantwortung in Deutschlandâ€˜ zuÂ Ã¼berwinden. "Ãœberbordende Dokumentationspflichten und zu hohe Steuern und Abgaben nehmen vielen den Antrieb, sich selbststÃ¤ndig zu machen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein."Â



Zudem forderte der HandwerksprÃ¤sident, jede VerÃ¤nderung im Steuersystem mÃ¼sse Anreize fÃ¼r Investitionen setzen. DarÃ¼ber hinaus mÃ¼sse die Sozialversicherungslast fÃ¼r Betriebe und BeschÃ¤ftigte verringert werden, "so wie es mit der Agenda 2010 unter Kanzler SchrÃ¶der gelungen ist".