Japan warnt China vor Provokationen im Ostchinesischen Meer

Mitsuko Shino (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die japanische Botschafterin in Berlin, Mitsuko Shino, hat die UnterstÃ¼tzung ihres Landes fÃ¼r die Ukraine bekrÃ¤ftigt und ein Warnsignal an China gesendet. Die UnterstÃ¼tzung sei auch ein Signal - nicht nur an Russland, sondern an alle, die territoriale IntegritÃ¤t verletzen wollten, sagte Shino den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Auf Nachfrage unterstrich Shino, dass territoriale IntegritÃ¤t auch fÃ¼r Japan zentral sei. Sie verwies auf chinesische Provokationen im Ostchinesischen Meer, wo japanische Kampfjets gelegentlich von chinesischen Radarstrahlen verfolgt wÃ¼rden. "Wir bitten China immer wieder, dies zu unterlassen. Ein kleines MissverstÃ¤ndnis kÃ¶nnte ein groÃŸes UnglÃ¼ck auslÃ¶sen", warnte Shino.



Gefragt nach dem Balanceakt zwischen wirtschaftlicher NÃ¤he und sicherheitspolitischer Anspannung im VerhÃ¤ltnis zu China, sagte Shino: "Geografie kann man nicht Ã¤ndern. Wir werden weiterhin Nachbarn sein - und auch gute Nachbarschaft hat Regeln. Die territoriale IntegritÃ¤t ist fÃ¼r uns alle fundamental."

