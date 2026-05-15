Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die japanische Botschafterin in Berlin, Mitsuko Shino, hat die UnterstÃ¼tzung ihres Landes fÃ¼r die Ukraine bekrÃ¤ftigt und ein Warnsignal an China gesendet. Die UnterstÃ¼tzung sei auch ein Signal - nicht nur an Russland, sondern an alle, die territoriale IntegritÃ¤t verletzen wollten, sagte Shino den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Auf Nachfrage unterstrich Shino, dass territoriale IntegritÃ¤t auch fÃ¼r Japan zentral sei. Sie verwies auf chinesische Provokationen im Ostchinesischen Meer, wo japanische Kampfjets gelegentlich von chinesischen Radarstrahlen verfolgt wÃ¼rden. "Wir bitten China immer wieder, dies zu unterlassen. Ein kleines MissverstÃ¤ndnis kÃ¶nnte ein groÃŸes UnglÃ¼ck auslÃ¶sen", warnte Shino.
Gefragt nach dem Balanceakt zwischen wirtschaftlicher NÃ¤he und sicherheitspolitischer Anspannung im VerhÃ¤ltnis zu China, sagte Shino: "Geografie kann man nicht Ã¤ndern. Wir werden weiterhin Nachbarn sein - und auch gute Nachbarschaft hat Regeln. Die territoriale IntegritÃ¤t ist fÃ¼r uns alle fundamental."
Brennpunkte
Japan warnt China vor Provokationen im Ostchinesischen Meer
- dts - 15. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die japanische Botschafterin in Berlin, Mitsuko Shino, hat die UnterstÃ¼tzung ihres Landes fÃ¼r die Ukraine bekrÃ¤ftigt und ein Warnsignal an China gesendet. Die UnterstÃ¼tzung sei auch ein Signal - nicht nur an Russland, sondern an alle, die territoriale IntegritÃ¤t verletzen wollten, sagte Shino den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
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