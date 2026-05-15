16 Tote bei massiven russischen Angriffen auf Kiew - auch andere StÃ¤dte getroffen

BeschÃ¤digtes GebÃ¤ude in Kiew

Bei einem mehrstÃ¼ndigen Angriff mit hunderten Drohnen und dutzenden Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind mindestens 16 Menschen getÃ¶tet worden. Dutzende Menschen wurden verletzt.

Mit hunderten Drohnen und dutzenden Raketen hat Russland in der Nacht zum Donnerstag stundenlang die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen; dabei wurden nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen getÃ¶tet. Laut Â PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj wurden auch StÃ¤dte im SÃ¼den und Osten getroffen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verurteilte die "schwersten russischen Angriffe seit Langem". Selenskyj empfing indes Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) und BND-Chef Martin JÃ¤ger zu GesprÃ¤chen.



Laut BehÃ¶rden waren unter den 16 Toten in Kiew zwei Kinder. PrÃ¤sident Selenskyj sprach in seiner abendlichen Ansprache von einem "massiven russischen Angriff" auf die ukrainische Hauptstadt. Ihm zufolge wurden 20 Stellen in der Metropole angegriffen, darunter WohnhÃ¤user und eine Schule.



Moskau habe in der Nacht zum Donnerstag mehr als 675 Angriffsdrohnen gegen sein Land gestartet und 56 Raketen abgefeuert, erklÃ¤rte der PrÃ¤sident in Onlinediensten. Die Luftwaffe erklÃ¤rte, 652 Drohnen und 41 Raketen seien abgefangen worden. Bei den Angriffen wurden dutzende Menschen verletzt.Â



Reporter der Nachrichtenagentur AFP hatten am Morgen mehrere Stunden lang Explosionen in Kiew gehÃ¶rt und von Luftalarm berichtet. Auch der Einsatz der Flugabwehr war zu hÃ¶ren, Menschen suchten Schutz in U-Bahn-Stationen.



Die russischen Angriffe beschrÃ¤nkten sich nicht nur auf Kiew. Selenskyjs Angaben zufolge wurde auch die StÃ¤dte Cherson und Saporischschja im SÃ¼den der Ukraine getroffen sowie Charkiw im Osten.Â



"Das sind ganz sicher nicht die Handlungen derjenigen, die glauben, der Krieg gehe zu Ende", erklÃ¤rte Selenskyj. Es sei nun wichtig, dass die westlichen VerbÃ¼ndeten der Ukraine zu diesem Angriff "nicht schweigen". "Es muss eine Antwort auf all diese Attacken geben", forderte er.



Kanzler Merz schrieb am Donnerstagabend im Onlinedienst X: "Die schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine seit Langem zeigen: Moskau setzt auf Eskalation statt Verhandlung". Kiew und seine Partner stÃ¼nden "bereit fÃ¼r Verhandlungen Ã¼ber einen gerechten Frieden. Russland aber fÃ¼hrt weiter Krieg", fÃ¼gte er hinzu. Â



Nach den Worten von EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen zeigen die Angriffe auf Kiew, dass Russland die BemÃ¼hungen zur Beendigung des Krieges "offen verspottet".



Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron erklÃ¤rte, Russland demonstriere mit der Bombardierung von Zivilisten seine SchwÃ¤che: "Ihm gehen die Optionen an der Front aus, und es weiÃŸ nicht, wie es seinen Angriffskrieg beenden soll", erklÃ¤rte Macron.Â



Die Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) erklÃ¤rte derweil, es habe "intensivierte" militÃ¤rischen AktivitÃ¤ten in der NÃ¤he mehrerer Atomanlagen in der Ukraine gegeben, die erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich brÃ¤chten. Mehr als 160 Drohnen seien nahe den Anlagen registriert worden. Genannt wurde unter anderem das einstige Atomkraftwerk Tschernobyl, dessen SchutzhÃ¼lle im vergangenen Jahr durch eine russische Drohne beschÃ¤digt worden war. IAEA-Chef Rafael Grossi Ã¤uÃŸerte demnach "groÃŸe Besorgnis".Â



In Kiew empfing Selenskyj unterdessen Kanzleramtschef Frei und den PrÃ¤sidenten des Bundesnachrichtendiensts (BND), JÃ¤ger. "Wir haben darÃ¼ber gesprochen, wie wir unsere Vereinbarungen mit Deutschland zur Luftverteidigung beschleunigen kÃ¶nnen, um die Ukrainer vor solch einem Terror zu schÃ¼tzen", erklÃ¤rte Selenskyj auf X. Der ukrainische Staatschef betonte, es habe "wichtige Signale der UnterstÃ¼tzung" gegeben.Â



Zudem sei Ã¼ber ein Drohnenabkommen gesprochen worden, das die Ukraine Deutschland vorgeschlagen habe. Die Ukraine wÃ¤re in dem Zusammenhang bereit, "diejenigen zu unterstÃ¼tzen, die uns unterstÃ¼tzt haben". Deutschland und die Ukraine hatten bei Regierungskonsultationen Mitte April eine engere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich vereinbart. Dazu gehÃ¶ren nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums die Produktion von Drohnen mittlerer und langer Reichweite in einem Joint Venture.



Der von Russland entfachte Ukraine-Krieg dauert seit mehr als vier Jahren an. Die von den USA vermittelten GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des Kriegs haben bisher keinenÂ Durchbruch gebracht. In der vergangenen Woche hatten erstmals seit Ende MÃ¤rz wieder GesprÃ¤che zwischen ukrainischen und US-Gesandten stattgefunden.