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Berlins Polizei stuft Drohungen gegen Stromnetz als "sehr ernst" ein

  • dts - 15. Mai 2026
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Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Berliner Polizei bewertet neue Drohungen gegen das Stromnetz der Hauptstadt deutlich ernster als bislang bekannt. Das geht aus internen Unterlagen hervor, Ã¼ber die die "Welt" berichtet.

Demnach wird ein Aufruf aus der mutmaÃŸlich linksextremen Szene nicht nur als authentisch eingeschÃ¤tzt, sondern ausdrÃ¼cklich als "sehr ernst" bewertet. Ã–ffentlich hatte die Polizei bislang lediglich von "unspezifischen Bedrohungsszenarien" gesprochen.

AuslÃ¶ser ist ein vor wenigen Tagen auf der als linksextrem geltenden Internetseite Indymedia mit dem Titel "Cut the Power, so we can see the stars" verÃ¶ffentlichter Beitrag. Darin beziehen sich die anonymen Verfasser auf frÃ¼here Sabotageakte gegen die Energieversorgung in Berlin und rufen zu SolidaritÃ¤t mit Betroffenen von PolizeimaÃŸnahmen auf. SicherheitsbehÃ¶rden sehen in dem Text eine Verbindung aus anarchistischen, antimilitaristischen und technikfeindlichen Inhalten mit einer positiven Darstellung von Sabotage. Auch mÃ¶gliche Ziele werden in den internen Papieren konkret benannt, darunter Energieanlagen, staatliche Einrichtungen sowie Unternehmen aus Technologie- und RÃ¼stungsbereichen.

Erstmals beschreiben die Unterlagen zudem ein konkretes TÃ¤terprofil und mÃ¶gliche Vorgehensweisen. Demnach gehen die Ermittler von kleinen, konspirativ agierenden Gruppen aus, die Ã¼berwiegend nachts handeln, vermummt auftreten und FahrrÃ¤der zur Flucht nutzen. Treffpunkte liegen hÃ¤ufig in Parks oder unÃ¼bersichtlichen Bereichen, Fluchtwege fÃ¼hren gezielt Ã¼ber schwer zugÃ¤ngliche Strecken. Tatmittel wÃ¼rden zum Teil Wochen vorher in Erddepots vergraben. Nach Angaben aus Polizeikreisen wÃ¼rden die TÃ¤ter bei der Flucht zum Teil erhebliche Wegstrecken zurÃ¼cklegen.

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