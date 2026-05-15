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Opposition und SoVD kritisieren mÃ¶gliche Elterngeld-KÃ¼rzungen

  • dts - 15. Mai 2026
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Zwei Frauen mit Kinderwagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Opposition und SozialverbÃ¤nde warnen vor mÃ¶glichen Einsparungen beim Elterngeld.

"Gerade in Zeiten sinkender Geburtenraten und fehlender BetreuungsplÃ¤tze brauchen Familien VerlÃ¤sslichkeit und finanzielle Sicherheit statt neuer KÃ¼rzungsdebatten", sagte die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, der "Rheinischen Post". Wer Familien stÃ¤rken wolle, dÃ¼rfe nicht bei einer der wichtigsten familienpolitischen Leistungen den Rotstift ansetzen. Familien stÃ¼nden durch hohe Lebenshaltungskosten ohnehin massiv unter Druck, wÃ¤hrend das Elterngeld seit seiner EinfÃ¼hrung real immer weiter an Wert verloren habe.

Auch die Linken-Bundestagsabgeordnete Mandy EiÃŸing Ã¤uÃŸerte scharfe Kritik an den PlÃ¤nen der Regierung. Im Koalitionsvertrag sei versprochen worden, Mindest- und HÃ¶chstsatz des Elterngelds zu erhÃ¶hen, stattdessen sei es jetzt auch noch Teil einer KÃ¼rzungsdebatte, und das, obwohl Familien seit Jahren unter Druck stÃ¼nden und die Geburtenrate sinke, so EiÃŸing. Die Regierung breche mit dem eigenen Versprechen, Familien zu stÃ¤rken und Gleichstellung voranzubringen.

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) muss in ihrem Etat 500 Millionen Euro einsparen. Um die Ausgaben zu senken, soll Prien das Elterngeld reformieren, wie der Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt vorsieht.

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