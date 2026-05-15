DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Eine breite Mehrheit der Deutschen wÃ¼nscht sich ein hÃ¤rteres Vorgehen gegen manipulierte KI-Inhalte auf digitalen Plattformen. Das geht aus einer neuen Forsa-Umfrage im Auftrag des Vereins Campact hervor, Ã¼ber welche die "Rheinische Post" berichtet.
Demnach sprechen sich 92 Prozent der Befragten dafÃ¼r aus, dass groÃŸe Technologieunternehmen wie Meta, Tiktok und Google kÃ¼nftig konsequenter kontrolliert und bestraft werden sollten, wenn sie KI-manipulierte Inhalte nicht lÃ¶schen. Nur sieben Prozent sind dagegen, ein Prozent ist unentschlossen. Bei den 14- bis 29-JÃ¤hrigen fÃ¤llt der Wunsch nach strengeren Regeln mit 94 Prozent am stÃ¤rksten aus. FÃ¼r die Umfrage wurden gut 1.000 Menschen Anfang Mai befragt.
Zudem spricht sich eine Mehrheit der Befragten dafÃ¼r aus, dass Plattformen das Hochladen manipulierter KI-Inhalte gar nicht erst erlauben sollten. Zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) fordern, dass Betreiber den Upload von vornherein unterbinden sollten. 29 Prozent finden es dagegen akzeptabel, manipulierte KI-Inhalte erst nach VerÃ¶ffentlichung und einer Meldung zu prÃ¼fen. Bei Frauen (74 Prozent) fÃ¤llt die Zustimmung zu einem generellen Verbot hÃ¶her aus als bei MÃ¤nnern (60 Prozent).
Die geschÃ¤ftsfÃ¼hrende VorstÃ¤ndin bei Campact, Astrid Deilmann, sagte der "Rheinischen Post", die Umfrageergebnisse zeigten, dass die Mehrheit keine KI-Fakes wolle. Deepfakes von Politikern, gefÃ¤lschte Stimmen und KI-generierte Personen vergifteten das Miteinander. Sie hÃ¤tten im Ã¶ffentlichen Diskurs nichts verloren. Die Bundesregierung mÃ¼sse jetzt hart gegen die Plattformen wie Meta, Tiktok und Google durchgreifen, die mit KI-Fakes Millionen verdienten. Konkret forderte sie hÃ¤rtere BuÃŸgelder, wenn die Plattformen ihrer LÃ¶schpflicht nicht nachkÃ¤men, sowie eine verbindliche Upload-PrÃ¼fung fÃ¼r tÃ¤uschend echte KI-Manipulationen von Menschen.
Technologie
Umfrage: GroÃŸe Mehrheit fÃ¼r hÃ¤rteres Vorgehen gegen KI-Fakes
- dts - 15. Mai 2026
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Eine breite Mehrheit der Deutschen wÃ¼nscht sich ein hÃ¤rteres Vorgehen gegen manipulierte KI-Inhalte auf digitalen Plattformen. Das geht aus einer neuen Forsa-Umfrage im Auftrag des Vereins Campact hervor, Ã¼ber welche die "Rheinische Post" berichtet.
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