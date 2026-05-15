Generalinspekteur: Russland kÃ¶nnte Nato 2029 testen

Carsten Breuer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, rechnet damit, dass Russland spÃ¤testens 2029 die Nato militÃ¤risch testen kÃ¶nnte. "Die verschiedenen Indikatoren - AufrÃ¼stung, Personalaufbau, wirtschaftliche und politische Entwicklungen - laufen auf einen Punkt zu: 2029. KÃ¶nnte es frÃ¼her passieren? Ja", sagte Breuer der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe).



Angesichts von TruppenabzÃ¼gen und unklaren Signalen aus Washington bekrÃ¤ftigten Breuer und sein britischer Amtskollege Richard Knighton: Die Nato stehe zusammen. "Unser Problem ist in Moskau und nirgendwo anders", sagte Breuer. Deutschland brauche deshalb bereits heute eine sogenannte "Fight-Tonight-FÃ¤higkeit", also die FÃ¤higkeit, sofort einsatzbereit zu sein.



Deutschland und GroÃŸbritannien hatten im Oktober 2024 eine Verteidigungsvereinbarung geschlossen, das sogenannte Trinity House-Abkommen, welches eine engere Kooperation bei Abschreckung, Einsatzbereitschaft und RÃ¼stungsindustrie vorsieht. Der Generalinspekteur und der britische Generalstabschef machten deutlich, ihre StreitkrÃ¤fte seien bereits heute in der Lage, gemeinsam zu kÃ¤mpfen - beispielhaft stehe dafÃ¼r die gemeinsame LuftraumÃ¼berwachung im Baltikum oder die enge Zusammenarbeit im Nato-Seeverband.



Zur Frage einer europÃ¤ischen Nuklearabschreckung unter Einbindung Deutschlands zeigte sich Breuer zurÃ¼ckhaltend. "Neue militÃ¤rische Konstrukte braucht es dafÃ¼r zunÃ¤chst nicht", sagte er. Knighton sagte, die britische NuklearkapazitÃ¤t bleibe vollstÃ¤ndig in die Nato eingebettet.



Zugleich bestÃ¤tigte Breuer, dass die unter US-PrÃ¤sident Biden geplante Stationierung des Long Range Fires Bataillons in Deutschland offenbar nicht zustande kommt. "Das ist ein strategisches Thema", sagte Breuer. UrsprÃ¼nglich sollten die US-Raketen die Zeit Ã¼berbrÃ¼cken, bis Deutschland eigene FÃ¤higkeiten aufgebaut hat, um sich auch auf weite Distanzen zur Wehr setzen zu kÃ¶nnen. Nun prÃ¼fe man "mit Hochdruck ÃœbergangslÃ¶sungen", darunter den Kauf marktverfÃ¼gbarer Systeme. Breuer war dazu vorletzte Woche im Pentagon. Ende des Monats reist Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach Washington, um weiter fÃ¼r den Kauf von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rpern zu werben.

