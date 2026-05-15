Streeck fordert hartes Vorgehen gegen illegales GlÃ¼cksspiel

Hendrik Streeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), fordert ein hÃ¤rteres Vorgehen von Bund und LÃ¤ndern gegen illegales GlÃ¼cksspiel.



"Wir haben es mit einer hÃ¶chst gefÃ¤hrlichen Lage zu tun, die unser Gemeinwesen zu untergraben droht", sagte Streeck dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wir reden hier nicht Ã¼ber ein paar harmlose Automaten im Hinterzimmer. Wir reden Ã¼ber organisierte KriminalitÃ¤t, Ã¼ber GeldwÃ¤sche und Ã¼ber erhebliche Gewinne auf Kosten suchtkranker Menschen." Der Staat mÃ¼sse konsequenter handeln: "Wer mit Sucht und IllegalitÃ¤t Geld verdient, darf sich in Deutschland nicht sicher fÃ¼hlen."



Es gebe in Deutschland ein "massives Vollzugsproblem", warnte Streeck. Wenn illegales GlÃ¼cksspiel millionenschwere Gewinne ermÃ¶gliche, brauche es mehr Kontrollen, bessere Zusammenarbeit zwischen LÃ¤ndern und Bund und eine konsequentere strafrechtliche Verfolgung. Die BehÃ¶rden mÃ¼ssten in die Lage versetzt werden, organisierte Strukturen besser zu erkennen, Beweise besser zu sichern und illegale Angebote schneller aus dem Verkehr zu ziehen. Das gelte fÃ¼r Hinterzimmer-Automaten genauso wie fÃ¼r illegale Onlineangebote.



Eine strafrechtliche LÃ¼cke besteht nach Angaben Streecks etwa bei illegalen Spielautomaten, bei denen der Gewinn nicht automatisch aus dem GerÃ¤t komme, sondern verdeckt durch Personal ausgezahlt werde. Damit sei der Nachweis schwer, dass es sich tatsÃ¤chlich um GlÃ¼cksspiel handele. "Deshalb sollten wir prÃ¼fen, ob schon das Aufstellen solcher manipulierten oder nicht zugelassenen GerÃ¤te konsequenter strafbar erfasst werden muss", sagte er. "Der Staat darf sich hier nicht lÃ¤nger austricksen lassen. Wer illegales GlÃ¼cksspiel organisiert, nutzt Sucht aus, wÃ¤scht Geld und untergrÃ¤bt den Rechtsstaat. Darauf muss der Staat mit Klarheit und HÃ¤rte antworten."

