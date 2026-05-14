ESC-Finale komplett: Mitfavoriten Australien und DÃ¤nemark weiter

ESC-ErÃ¶ffnungszeremonie in Wien

Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) ist komplett: Am Donnerstagabend qualifizierten sich im zweiten Halbfinale in Wien zehn weitere LÃ¤nder fÃ¼r das groÃŸe Finale mit 25 Teilnehmern am Samstag.

Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) ist komplett: Am Donnerstagabend qualifizierten sich im zweiten Halbfinale in Wien zehn weitere LÃ¤nder fÃ¼r das groÃŸe Finale mit 25 Teilnehmern am Samstag. Unter den erfolgreichen Halbfinalisten sind Australien und DÃ¤nemark, die beide zum erweiterten Favoritenkreis gezÃ¤hlt werden.



Delta Goodrem rechtfertigte in der Wiener Stadthalle mit ihrer Ballade "Eclipse" die hohen Erwartungen an eine starke Platzierung Australiens - die in ihrem Heimatland Ã¤uÃŸerst erfolgreiche SÃ¤ngerin zeigte einen perfekt inszenierten Auftritt. Australien nimmt seit 2015 an dem Wettbewerb teil, es bekam als assoziiertes Mitglied der europÃ¤ischen Rundfunkunion EBU damals ein Startrecht.Â



Von den erfolgreichen Teilnehmern des zweiten Halbfinales werden auch dem DÃ¤nen SÃ¶ren Torpegaard Lund mit seinem auf dÃ¤nisch gesungenen "For Vi Gar Hjem" Siegchancen zugerechnet - das Lied ist eine kÃ¼hle Popnummer mit provokativer BÃ¼hnenshow.



Qualifizieren konnte sich auch die RumÃ¤nin Alexandra Capitanescu mit ihrem Lied "Choke me". Die Rocknummer sorgte im Vorfeld fÃ¼r Kritik - Kritiker sehen darin eine Verharmlosung von sexuell motivierten WÃ¼rgespielen. Neben diesen drei LÃ¤ndern schafften es auch Bulgarien, die Ukraine, Norwegen, Malta, Zypern, Albanien und Tschechien ins Finale. Ausgeschieden sind dagegen Aserbaidschan, Luxemburg, Armenien, die Schweiz und Lettland.Â



In den WettbÃ¼ros vorne steht seit Wochen Finnland, das sich bereits im ersten Halbfinale am Dienstag qualifizierte. Auch Griechenland und Israel, die sich ebenfalls Dienstag qualifizieren konnten, werden von den WettbÃ¼ros Siegchancen zugerechnet.Â



Deutschland mit seiner Starterin Sarah Engels war bereits fÃ¼r das Finale am Samstag gesetzt, es gehÃ¶rt neben GroÃŸbritannien, Frankreich und Italien zu den vier groÃŸen Geldgebern des ESC. In den WettbÃ¼ros werden Engels keinerlei Siegchancen gegeben, sie wird weit abgeschlagen im hinteren Bereich der 25 Finalisten gesehen. Unmittelbar nach dem zweiten Halbfinale stand Engels in einer auf dem Portal eurovisionworld.com verÃ¶ffentlichten Ãœbersicht aller Wettanbieter auf Platz 23 der nun 25 Finalisten. Nur Belgien und Ã–sterreich werden hinter Deutschland gesehen.



Der ESC ist der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb. In diesem Jahr feiert er sein 70-jÃ¤hriges Bestehen. Das JubilÃ¤um steht allerdings im Zeichen eines Konflikts um die Teilnahme Israels. Aus Protest dagegen boykottieren die Niederlande, Spanien, Irland, Slowenien und Island den Wettbewerb. Sie kritisieren Israel wegen des Vorgehens im Gazastreifen.Â



Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getÃ¶tet wurden, griff Israel lange den Gazastreifen an. Dabei wurden nach nicht Ã¼berprÃ¼fbaren Angaben der Hamas-BehÃ¶rden dort mehr als 72.000 Menschen getÃ¶tet.