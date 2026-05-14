Kuba: CIA-Direktor zu GesprÃ¤chen in Havanna

Kein Strom in Havanna

Eine Delegation unter Leitung des Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, hÃ¤lt sich zu einem Treffen mit kubanischen Regierungsvertretern auf der sozialistisch regierten Karibikinsel auf. Dies gab die Regierung in Havanna bekannt.

Eine Delegation unter Leitung des Chefs des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, ist mit ranghohen kubanischen Regierungsvertretern auf der sozialistisch regierten Karibikinsel zusammengekommen. "Auf Ersuchen der Regierung der Vereinigten Staaten" habe "die FÃ¼hrung der Revolution" dem Treffen mit Vertretern des Innenministeriums zugestimmt, erklÃ¤rte die Regierung in Havanna am Donnerstag.



Das Treffen, das "in einem von komplexen bilateralen Beziehungen geprÃ¤gten Kontext" stattgefunden habe, solle "zum politischen Dialog zwischen beiden Nationen beitragen", hieÃŸ es weiter.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social erklÃ¤rt: "Kuba bittet um Hilfe, und wir werden reden!!!" Weitere Angaben zu den GesprÃ¤chen machte er nicht. Trump hatte immer wieder gesagt, die USA wollten Kuba "Ã¼bernehmen". Das nÃ¤hrte auf der Insel BefÃ¼rchtungen einer militÃ¤rischen Intervention.Â



UN-Experten werfen den USA zudem vor, Kuba durch den Entzug venezolanischen Ã–ls regelrecht "auszuhungern". Das US-MilitÃ¤r hatte im Januar den venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht. AnschlieÃŸend sorgte Washington dafÃ¼r, dass Venezuela als der bis dahin wichtigste Ã–llieferant Kubas seine Lieferungen an den Karibikstaat einstellte.Â



Kuba steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sie ist durch StromausfÃ¤lle und rationiertes Benzin geprÃ¤gt. Am Donnerstag hatte die Regierung mitgeteilt, die von Russland gelieferten Ã–lreserven seien nun "aufgebraucht". Die Stromversorgung brach erneut groÃŸflÃ¤chig zusammen.