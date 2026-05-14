Martin Schulz sieht Zeit der Sozialdemokratie nicht vorbei

Martin Schulz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-SPD-Chef Martin Schulz glaubt nicht, dass die Zeit der Sozialdemokratie in Deutschland vorbei ist.



"Die Idee der Sozialdemokratie orientiert sich ja nicht an Meinungsumfragen vom vergangenen Sonntag", sagte er dem WDR. "Sie orientiert sich an Prinzipien." Dabei gehe es unter anderem um das Prinzip, dass der Reichtum sowohl in unserem Land als auch in Europa und in der ganzen Welt falsch verteilt sei und dass man den Reichtum gerechter verteilen mÃ¼sse. "Ich rate meiner Partei dazu - und ich selbst kÃ¤mpfe dafÃ¼r - dass wir die Idee von Gerechtigkeit und von Respekt und Toleranz nach wie vor als das wesentliche Element unserer Arbeit betrachten." Und dann werde man auch wieder Vertrauen gewinnen.



Schulz rÃ¤umte ein, dass man "in komplizierten Zeiten" lebe. "Dass an den SpritsÃ¤ulen die Preise nach oben gehen, ist auf den irrsinnigen Beschluss eines amerikanischen PrÃ¤sidenten zurÃ¼ckzufÃ¼hren, den Iran so anzugreifen, dass die die StraÃŸe von Hormus blockieren." Man mÃ¼sse den Leuten die Wahrheit sagen. NÃ¶tig sei ein StÃ¼ck europÃ¤ische SouverÃ¤nitÃ¤t, um sich "gegen diesen Mann im WeiÃŸen Haus zu wehren und sich von ihm abzusetzen". Das kapiere jeder. "Muss man nur so sagen", so Schulz.

