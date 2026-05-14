Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - An Christi Himmelfahrt hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.455 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, SAP und Siemens, am Ende BMW, Scout24 und Eon, wobei die Papiere von BMW mit einem Dividendenabschlag gehandelt wurden.
Der Feiertagshandel war wie Ã¼blich von einem eher geringen Handelsvolumen gekennzeichnet. Etwas RÃ¼ckenwind kam am Nachmittag vom Handelsstart an der Wall Street, wo die Rekordjagd zunÃ¤chst weiterging. Derweil blicken die Anleger weiter gespannt auf den laufenden Staatsbesuch von US-PrÃ¤sident Donald Trump und etwaige geopolitische Auswirkungen.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1678 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8563 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 105,20 US-Dollar; das waren 45 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax legt an Christi Himmelfahrt zu
- dts - 14. Mai 2026, 17:37 Uhr
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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - An Christi Himmelfahrt hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.455 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, SAP und Siemens, am Ende BMW, Scout24 und Eon, wobei die Papiere von BMW mit einem Dividendenabschlag gehandelt wurden.
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