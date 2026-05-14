Finanzen

Dax legt an Christi Himmelfahrt zu

  • dts - 14. Mai 2026, 17:37 Uhr
Bild vergrößern: Dax legt an Christi Himmelfahrt zu
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - An Christi Himmelfahrt hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.455 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, SAP und Siemens, am Ende BMW, Scout24 und Eon, wobei die Papiere von BMW mit einem Dividendenabschlag gehandelt wurden.

Der Feiertagshandel war wie Ã¼blich von einem eher geringen Handelsvolumen gekennzeichnet. Etwas RÃ¼ckenwind kam am Nachmittag vom Handelsstart an der Wall Street, wo die Rekordjagd zunÃ¤chst weiterging. Derweil blicken die Anleger weiter gespannt auf den laufenden Staatsbesuch von US-PrÃ¤sident Donald Trump und etwaige geopolitische Auswirkungen.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1678 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8563 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 105,20 US-Dollar; das waren 45 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dax am Mittag weiter im Aufschwung - zyklische Branchen im Fokus
    Dax am Mittag weiter im Aufschwung - zyklische Branchen im Fokus

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist an Christi Himmelfahrt nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter klar im grÃ¼nen Bereich

    Mehr
    Dax startet an Christi Himmelfahrt freundlich
    Dax startet an Christi Himmelfahrt freundlich

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist an Christi Himmelfahrt freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.395 Punkten

    Mehr
    US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Anleger blicken auf Trump-Xi-Treffen
    US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Anleger blicken auf Trump-Xi-Treffen

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch erneut uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.693 Punkten berechnet, ein

    Mehr
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    Ein Ticket fÃ¼r mehrere EU-LÃ¤nder: BrÃ¼ssel will lange Zugreisen einfacher machen
    Ein Ticket fÃ¼r mehrere EU-LÃ¤nder: BrÃ¼ssel will lange Zugreisen einfacher machen
    Reform des Heizungsgesetzes stÃ¶ÃŸt auf gemischtes Echo
    Reform des Heizungsgesetzes stÃ¶ÃŸt auf gemischtes Echo
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    Trump: China will 200 Boeing-Flugzeuge bestellen - Auch Sojabohnen im GesprÃ¤ch
    Trump: China will 200 Boeing-Flugzeuge bestellen - Auch Sojabohnen im GesprÃ¤ch
    DÃ¤nische KÃ¶nigin Margrethe II. mit Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert
    DÃ¤nische KÃ¶nigin Margrethe II. mit Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert
    Stromversorgung in Kuba zusammengebrochen - Regierung: Ã–lvorrÃ¤te aufgebraucht
    Stromversorgung in Kuba zusammengebrochen - Regierung: Ã–lvorrÃ¤te aufgebraucht
    Banaszak relativiert Fahnenflucht-Aussage zu AfD-Minister
    Banaszak relativiert Fahnenflucht-Aussage zu AfD-Minister
    Israel und Libanon verhandeln in Washington erneut Ã¼ber Frieden
    Israel und Libanon verhandeln in Washington erneut Ã¼ber Frieden
    Union stellt vorgezogene TabaksteuererhÃ¶hung infrage
    Union stellt vorgezogene TabaksteuererhÃ¶hung infrage

    Top Meldungen

    Verbrenner-Aus: Deutsche Position kÃ¶nnte Antriebswende ausbremsen
    Verbrenner-Aus: Deutsche Position kÃ¶nnte Antriebswende ausbremsen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenn sich Union und SPD mit ihren VorschlÃ¤gen zum EU-Verbrenner-Aus durchsetzen, dÃ¼rften E-Autos laut einer Untersuchung langsamer Marktanteile

    Mehr
    Ã–konom GÃ¼nther fordert WiedereinfÃ¼hrung des Baukindergelds
    Ã–konom GÃ¼nther fordert WiedereinfÃ¼hrung des Baukindergelds

    Sarstedt (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des seit Jahren stockenden Neubaus in Deutschland hat der Ã–konom und Wohnungsbau-Experte Matthias GÃ¼nther vom Pestel-Institut die

    Mehr
    Draghi erhÃ¤lt Karlspreis - Merz appelliert an Europas
    Draghi erhÃ¤lt Karlspreis - Merz appelliert an Europas "Machtmittel"

    Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses ist am Donnerstag der Karlspreis an den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts