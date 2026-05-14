Selenskyj empfÃ¤ngt Thorsten Frei und BND-PrÃ¤sident

Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat Kanzleramtschef Thorsten Frei und den PrÃ¤sidenten des Bundesnachrichtendienstes, Martin JÃ¤ger, empfangen. Nach dem massiven Drohnenangriff Russlands sei dies ein "wichtiges Signal der UnterstÃ¼tzung", teilte Selenskyj am Donnerstag mit.



Demnach wurde besprochen, wie man Vereinbarungen zur Luftverteidigung beschleunigen kÃ¶nne, "um die Ukrainer vor solch einem Terror zu schÃ¼tzen". Deutschland habe wiederholt dazu beigetragen, die Luftverteidigung zu stÃ¤rken, "und wir hoffen auch jetzt auf eine solche FÃ¼hrungsrolle", so Selenskyj.



DarÃ¼ber hinaus habe man auch Ã¼ber das Drohnenabkommen gesprochen, welches die Ukraine Deutschland vorgeschlagen hatte. "Wir sind bereit, diejenigen zu stÃ¤rken, die uns gestÃ¤rkt haben", so der ukrainische PrÃ¤sident. "Und es wÃ¤re fair, alle VerhandlungsblÃ¶cke fÃ¼r die Ukraine zu Ã¶ffnen - wir haben alle Anforderungen erfÃ¼llt. Wir mÃ¼ssen die sich bietende Gelegenheit im kommenden Monat nutzen."



Zuvor hatte Russland massive Drohnenangriffe gegen die Ukraine durchgefÃ¼hrt. Laut Selenskyj setzten die Russen wÃ¤hrend der Angriffswellen 1.567 Drohnen und 56 Raketen verschiedener Typen ein.

