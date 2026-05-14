Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Fall einer RegierungsÃ¼bernahme der AfD in Sachsen-Anhalt mÃ¼ssten Teile der Beamtenschaft in der Landesverwaltung um ihre Jobs bangen. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe).
Demnach gibt es in der Partei bereits PlÃ¤ne, nach einem Sieg bei der Landtagswahl im September eine dreistellige Zahl von Stellen im Land neu zu besetzen. "Hier scheint eine Zahl von 150 bis 200 Stellen realistisch", sagte AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund der Zeitung. Es geht demnach nicht nur um Posten fÃ¼r mÃ¶gliche Minister, StaatssekretÃ¤re und deren StÃ¤be - sondern auch um die Ebene darunter, also Leitungsposten auf der Arbeitsebene der Ministerien oder Chefposten in anderen BehÃ¶rden im Land.
Der Gedanke dahinter: Die AfD will im Fall eines Wahlsiegs sichergehen, dass ihre Regierungspolitik nicht innerhalb des Beamtenapparates aufgehalten wird. Siegmund sagte zwar, dass seiner Erfahrung nach "auf viele Abteilungs- und Referatsleiter" in den Ministerien gesetzt werden kÃ¶nne. "Wenn jedoch versucht werden sollte, unsere Arbeit aktiv zu blockieren, mÃ¼ssen wir natÃ¼rlich MaÃŸnahmen ergreifen", sagte er der MZ. Siegmund erklÃ¤rte zudem: "GroÃŸe Teile der mittleren Ebene sind nicht politisch besetzt. GrundsÃ¤tzlich reichen wir jedem die Hand, egal welcher politischen Couleur."
Die PlÃ¤ne der AfD betreffen nicht allein die Ministerien. "Unser Blick richtet sich natÃ¼rlich nicht nur auf die Landesverwaltung, sondern auch auf landeseigene Gesellschaften", sagte Siegmund. Abschaffen wolle er beispielsweise die Landesenergieagentur.
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AfD plant in Sachsen-Anhalt viele Posten-Neubesetzungen in BehÃ¶rden
- dts - 14. Mai 2026, 16:48 Uhr
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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Fall einer RegierungsÃ¼bernahme der AfD in Sachsen-Anhalt mÃ¼ssten Teile der Beamtenschaft in der Landesverwaltung um ihre Jobs bangen. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe).
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