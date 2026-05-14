Lifestyle

Druck auf Starmer wÃ¤chst weiter - Gesundheitsminister tritt zurÃ¼ck

  • dts - 14. Mai 2026, 14:19 Uhr
Bild vergrößern: Druck auf Starmer wÃ¤chst weiter - Gesundheitsminister tritt zurÃ¼ck
Keir Starmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

London (dts Nachrichtenagentur) - GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer gerÃ¤t immer stÃ¤rker unter Druck. Gesundheitsminister Wes Streeting erklÃ¤rte am Donnerstag seinen RÃ¼cktritt und deutete eine mÃ¶gliche Kandidatur fÃ¼r den Vorsitz der Labour-Partei an.

In einem Brief an Starmer schrieb Streeting, dass Erfolge bei der Verbesserung der LeistungsfÃ¤higkeit des National Health Service (NHS) zwar "allesamt gute GrÃ¼nde" seien, im Amt zu bleiben, er aber das Vertrauen in Starmers FÃ¼hrung verloren habe. "Es ist nun klar, dass Sie die Labour-Partei nicht in die nÃ¤chsten Parlamentswahlen fÃ¼hren werden und dass Labour-Abgeordnete und Gewerkschaften wollen, dass die Debatte darÃ¼ber, wie es weitergeht, ein Kampf der Ideen ist, nicht der PersÃ¶nlichkeiten oder kleinlicher FraktionskÃ¤mpfe."

Obwohl allgemein angenommen wird, dass Streeting plant, Starmer fÃ¼r die FÃ¼hrung der Labour-Partei herauszufordern, kÃ¼ndigte er in seinem Schreiben keinen formellen Antrag an. Er fÃ¼hrte stattdessen die "beispiellosen" Ergebnisse der Kommunalwahlen der letzten Woche, die schlechten Beliebtheitswerte der Regierung sowie politische Fehler als GrÃ¼nde fÃ¼r seinen RÃ¼cktritt an.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Lettische Regierungschefin Silina tritt zurÃ¼ck
    Lettische Regierungschefin Silina tritt zurÃ¼ck

    Riga (dts Nachrichtenagentur) - Lettlands Premierministerin Evika Silina hat nach mehreren VorfÃ¤llen mit ukrainischen Drohnen ihren RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Hintergrund ist, dass

    Mehr
    Ameisengift komplexer als gedacht
    Ameisengift komplexer als gedacht

    Berlin/Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Das Gift von Rossameisen, Waldameisen und Co. ist deutlich komplexer als bislang angenommen. Ein Forscherteam der Freien

    Mehr
    Roth kritisiert ESC-Boykott als falschen Weg
    Roth kritisiert ESC-Boykott als falschen Weg

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here Kulturstaatsministerin Claudia Roth (GrÃ¼ne) hÃ¤lt den Boykott des Eurovision Song Contests durch fÃ¼nf LÃ¤nder wegen der

    Mehr
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    Ein Ticket fÃ¼r mehrere EU-LÃ¤nder: BrÃ¼ssel will lange Zugreisen einfacher machen
    Ein Ticket fÃ¼r mehrere EU-LÃ¤nder: BrÃ¼ssel will lange Zugreisen einfacher machen
    Reform des Heizungsgesetzes stÃ¶ÃŸt auf gemischtes Echo
    Reform des Heizungsgesetzes stÃ¶ÃŸt auf gemischtes Echo
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    CSU-Politiker warnt vor Ã¼berstÃ¼rztem Social-Media-Verbot
    CSU-Politiker warnt vor Ã¼berstÃ¼rztem Social-Media-Verbot
    Angst vor Spionage: US-Delegation hat in China spezielle Handys
    Angst vor Spionage: US-Delegation hat in China spezielle Handys
    Trump lÃ¤dt Xi und seine Frau ins WeiÃŸe Haus ein
    Trump lÃ¤dt Xi und seine Frau ins WeiÃŸe Haus ein
    "Unerschrockener VerkÃ¼nder": Steinmeier verteidigt Papst gegen Trumps Kritik
    LÃ¤nder rechnen mit Milliardenkosten fÃ¼r hÃ¶here Beamtenbesoldung
    LÃ¤nder rechnen mit Milliardenkosten fÃ¼r hÃ¶here Beamtenbesoldung
    Verbrenner-Aus: Deutsche Position kÃ¶nnte Antriebswende ausbremsen
    Verbrenner-Aus: Deutsche Position kÃ¶nnte Antriebswende ausbremsen

    Top Meldungen

    Ã–konom GÃ¼nther fordert WiedereinfÃ¼hrung des Baukindergelds
    Ã–konom GÃ¼nther fordert WiedereinfÃ¼hrung des Baukindergelds

    Sarstedt (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des seit Jahren stockenden Neubaus in Deutschland hat der Ã–konom und Wohnungsbau-Experte Matthias GÃ¼nther vom Pestel-Institut die

    Mehr
    Draghi erhÃ¤lt Karlspreis - Merz appelliert an Europas
    Draghi erhÃ¤lt Karlspreis - Merz appelliert an Europas "Machtmittel"

    Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses ist am Donnerstag der Karlspreis an den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) und

    Mehr
    CDU und SPD: Appell fÃ¼r Koalitionsfrieden
    CDU und SPD: Appell fÃ¼r Koalitionsfrieden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politiker von CDU und SPD drÃ¤ngen die Bundesregierung, den Ã¶ffentlichen Streit einzustellen. In einer ungewÃ¶hnlichen Allianz appellieren der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts