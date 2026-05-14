London (dts Nachrichtenagentur) - GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer gerÃ¤t immer stÃ¤rker unter Druck. Gesundheitsminister Wes Streeting erklÃ¤rte am Donnerstag seinen RÃ¼cktritt und deutete eine mÃ¶gliche Kandidatur fÃ¼r den Vorsitz der Labour-Partei an.
In einem Brief an Starmer schrieb Streeting, dass Erfolge bei der Verbesserung der LeistungsfÃ¤higkeit des National Health Service (NHS) zwar "allesamt gute GrÃ¼nde" seien, im Amt zu bleiben, er aber das Vertrauen in Starmers FÃ¼hrung verloren habe. "Es ist nun klar, dass Sie die Labour-Partei nicht in die nÃ¤chsten Parlamentswahlen fÃ¼hren werden und dass Labour-Abgeordnete und Gewerkschaften wollen, dass die Debatte darÃ¼ber, wie es weitergeht, ein Kampf der Ideen ist, nicht der PersÃ¶nlichkeiten oder kleinlicher FraktionskÃ¤mpfe."
Obwohl allgemein angenommen wird, dass Streeting plant, Starmer fÃ¼r die FÃ¼hrung der Labour-Partei herauszufordern, kÃ¼ndigte er in seinem Schreiben keinen formellen Antrag an. Er fÃ¼hrte stattdessen die "beispiellosen" Ergebnisse der Kommunalwahlen der letzten Woche, die schlechten Beliebtheitswerte der Regierung sowie politische Fehler als GrÃ¼nde fÃ¼r seinen RÃ¼cktritt an.
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Druck auf Starmer wÃ¤chst weiter - Gesundheitsminister tritt zurÃ¼ck
- dts - 14. Mai 2026, 14:19 Uhr
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London (dts Nachrichtenagentur) - GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer gerÃ¤t immer stÃ¤rker unter Druck. Gesundheitsminister Wes Streeting erklÃ¤rte am Donnerstag seinen RÃ¼cktritt und deutete eine mÃ¶gliche Kandidatur fÃ¼r den Vorsitz der Labour-Partei an.
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