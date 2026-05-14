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Lettische Regierungschefin Silina tritt zurÃ¼ck

  • dts - 14. Mai 2026, 14:07 Uhr
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Evika Silina (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Riga (dts Nachrichtenagentur) - Lettlands Premierministerin Evika Silina hat nach mehreren VorfÃ¤llen mit ukrainischen Drohnen ihren RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Hintergrund ist, dass zuletzt ukrainische Drohnen, die fÃ¼r Russland bestimmt waren, in lettisches Territorium eingedrungen waren. Silina hatte zuvor Verteidigungsminister Andris Spruds entlassen, nachdem Drohnen im Osten Lettlands abgestÃ¼rzt waren. Sie kritisierte seine Reaktion auf den Vorfall und ernannte einen Nachfolger.

Infolge der Entlassung zog Spruds Partei ihre UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Silinas Regierungskoalition zurÃ¼ck, was zum Zusammenbruch der Koalition fÃ¼hrte. Silina sagte am Donnerstag in Riga, dass politische Opportunisten die Krise gewÃ¤hlt hÃ¤tten, obwohl ein starker Kandidat fÃ¼r das Amt des Verteidigungsministers bereitgestanden habe. Sie fÃ¼gte hinzu: "Ich trete zurÃ¼ck, aber ich gebe nicht auf."

Der lettische PrÃ¤sident Edgars Rinkevics kÃ¼ndigte an, am Freitag Ã¼ber die schnellstmÃ¶gliche Bildung einer neuen Regierung zu entscheiden. Die nÃ¤chsten Parlamentswahlen in Lettland sollen regulÃ¤r im Oktober stattfinden.

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