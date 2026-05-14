Finanzen

Dax am Mittag weiter im Aufschwung - zyklische Branchen im Fokus

  • dts - 14. Mai 2026, 12:31 Uhr
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Frankfurter BÃ¶rse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist an Christi Himmelfahrt nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter klar im grÃ¼nen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.460 Punkten berechnet, 1,3 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag.

"Im Fokus stehen am Donnerstag die Technologiewerte und die Aktien aus den zyklischen Branchen wie Chemie und Automotive", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Es zeichne sich jedoch insgesamt ein klassischer Feiertagshandel in Deutschland ab, der durch ein geringes Handelsvolumen gekennzeichnet sei. Die Investoren schienen froh darÃ¼ber zu sein, dass es bei dem diplomatischen Treffen zwischen den USA und China zu keinen grÃ¶ÃŸeren Verwerfungen gekommen sei. Lediglich das Thema Taiwan werde von beiden Seiten kontroverser angegangen. Im Dax sind die Gewinnerwerte klar in der Ãœberzahl - darunter Infineon, SAP und VW.

"Der FTSE 100 zeigt sich heute ebenfalls etwas fester", so Lipkow weiter. "Im englischen Leitindex stehen am Donnerstag die Versicherungsunternehmen im Fokus, nachdem der Versicherungskonzern Aviva seine BÃ¼cher geÃ¶ffnet hatte. Auch die Aktien von Burberry stehen nach dessen Quartalszahlenvorlage im Blickpunkt des Handelsgeschehens. Die Zahlen lagen leicht Ã¼ber den Erwartungen, aber die Marktteilnehmer nutzen dies fÃ¼r Gewinnmitnahmen. Auch bei den Minenunternehmen Glencore und Rio Tinto sind Gewinnmitnahmen zu beobachten", sagte der Marktanalyst.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1710 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8540 Euro zu haben.

Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.697 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,96 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 105,60 US-Dollar, das waren 6 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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