FrÃ¼herer EZB-Chef Draghi mit Aachener Karlspreis ausgezeichnet

Der frÃ¼here PrÃ¤sident der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hob in seiner Festrede am Donnerstag Draghis entschlossenes Handeln wÃ¤hrend der Euro-Krise hervor. SpÃ¤ter habe er in seinem Bericht zur WettbewerbsfÃ¤higkeit Europas "mit seiner schonungslosen Analyse" den Weg zu Reformen gewiesen.
Das Karlspreis-Direktorium ehrte den 78-JÃ¤hrigen ehemaligen italienischen MinisterprÃ¤sidenten mit dem Preis fÃ¼r sein Lebenswerk und seine Verdienste um Europa. Es hob dabei insbesondere sein Vorgehen als EZB-PrÃ¤sident wÃ¤hrend der Schuldenkrise 2012 hervor. Draghi hatte damals versichert, die Zentralbank werde "alles tun, was nÃ¶tig ist", um den Euro zu schÃ¼tzen, und hatte damit die nervÃ¶sen FinanzmÃ¤rkte beruhigt.
"Sie haben sich in bedrohlicher Zeit um den Euro gekÃ¼mmert, und Sie haben den Euro und die WÃ¤hrungszone stabilisiert", sagte Merz dazu. Draghi habe dies "mit Mitteln, die umstritten waren", getan. "Das war mutig. Sie haben etwas riskiert. Es hÃ¤tte scheitern kÃ¶nnen. Aber es ist gelungen." Auch langfristig habe sich dieses Vorgehen ausgezahlt. Der Euro sei heute als WÃ¤hrung "unangefochten".
Weiterer Festredner war der griechische MinisterprÃ¤sident Kyriakos Mitsotakis, dessen Land wÃ¤hrend der Schuldenkrise vor dem Staatsbankrott gestanden hatte und durch Hilfe von EU und EZB gerettet wurde. Mitsotakis sagte, Europa insgesamt habe sich damals in einer "existenziellen Krise" befunden. "Es gab das Risiko der Spaltung", sagte er. Draghis "Whatever it takes"-Worte hÃ¤tten hier zu einer Kehrtwende beigetragen.
Mit dem Karlspreis werden seit 1950 PersÃ¶nlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient machten. Zu den prominentesten PreistrÃ¤gern zÃ¤hlen etwa der verstorbene Papst Franziskus, Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und der ehemalige US-PrÃ¤sident Bill Clinton.Â
Politik
FrÃ¼herer EZB-Chef Draghi mit Aachener Karlspreis ausgezeichnet
- AFP - 14. Mai 2026, 12:28 Uhr
Der frÃ¼here PrÃ¤sident der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hob Draghis entschlossenes Handeln wÃ¤hrend der Euro-Krise hervor.
Der frÃ¼here PrÃ¤sident der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hob in seiner Festrede am Donnerstag Draghis entschlossenes Handeln wÃ¤hrend der Euro-Krise hervor. SpÃ¤ter habe er in seinem Bericht zur WettbewerbsfÃ¤higkeit Europas "mit seiner schonungslosen Analyse" den Weg zu Reformen gewiesen.
Weitere Meldungen
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Donnerstag Ziel schwerer russischer Angriffe geworden. Bei den Attacken mit hunderten Drohnen und dutzenden Raketen auf 20Mehr
Beim Deutschen Katholikentag hat der WÃ¼rzburger Bischof Franz Jung einen Missbrauch von Religion durch Politiker verurteilt. Es brauche "Widerspruch gegen alle Machthaber dieserMehr
Nach einem Vorfall mit ukrainischen Drohnen in Lettland hat die Regierungschefin der Baltenrepublik, Evika Silina, am Donnerstag ihren RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Silina gab ihrenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politiker von CDU und SPD drÃ¤ngen die Bundesregierung, den Ã¶ffentlichen Streit einzustellen. In einer ungewÃ¶hnlichen Allianz appellieren derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã–konomin Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln warnt vor weiteren KÃ¼rzungen beim Elterngeld und plÃ¤diert stattdessen fÃ¼r eine Reform mit lÃ¤ngerenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des schwindenden Vertrauens der BevÃ¶lkerung in die Bundesregierung fordert der Deutsche StÃ¤dte- und Gemeindebund von derMehr