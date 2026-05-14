FrÃ¼herer EZB-Chef Draghi mit Aachener Karlspreis ausgezeichnet

Draghi bei Verleihung des Karlspreises

Der frÃ¼here PrÃ¤sident der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hob Draghis entschlossenes Handeln wÃ¤hrend der Euro-Krise hervor.

Der frÃ¼here PrÃ¤sident der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hob in seiner Festrede am Donnerstag Draghis entschlossenes Handeln wÃ¤hrend der Euro-Krise hervor. SpÃ¤ter habe er in seinem Bericht zur WettbewerbsfÃ¤higkeit Europas "mit seiner schonungslosen Analyse" den Weg zu Reformen gewiesen.



Das Karlspreis-Direktorium ehrte den 78-JÃ¤hrigen ehemaligen italienischen MinisterprÃ¤sidenten mit dem Preis fÃ¼r sein Lebenswerk und seine Verdienste um Europa. Es hob dabei insbesondere sein Vorgehen als EZB-PrÃ¤sident wÃ¤hrend der Schuldenkrise 2012 hervor. Draghi hatte damals versichert, die Zentralbank werde "alles tun, was nÃ¶tig ist", um den Euro zu schÃ¼tzen, und hatte damit die nervÃ¶sen FinanzmÃ¤rkte beruhigt.



"Sie haben sich in bedrohlicher Zeit um den Euro gekÃ¼mmert, und Sie haben den Euro und die WÃ¤hrungszone stabilisiert", sagte Merz dazu. Draghi habe dies "mit Mitteln, die umstritten waren", getan. "Das war mutig. Sie haben etwas riskiert. Es hÃ¤tte scheitern kÃ¶nnen. Aber es ist gelungen." Auch langfristig habe sich dieses Vorgehen ausgezahlt. Der Euro sei heute als WÃ¤hrung "unangefochten".



Weiterer Festredner war der griechische MinisterprÃ¤sident Kyriakos Mitsotakis, dessen Land wÃ¤hrend der Schuldenkrise vor dem Staatsbankrott gestanden hatte und durch Hilfe von EU und EZB gerettet wurde. Mitsotakis sagte, Europa insgesamt habe sich damals in einer "existenziellen Krise" befunden. "Es gab das Risiko der Spaltung", sagte er. Draghis "Whatever it takes"-Worte hÃ¤tten hier zu einer Kehrtwende beigetragen.



Mit dem Karlspreis werden seit 1950 PersÃ¶nlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient machten. Zu den prominentesten PreistrÃ¤gern zÃ¤hlen etwa der verstorbene Papst Franziskus, Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und der ehemalige US-PrÃ¤sident Bill Clinton.Â