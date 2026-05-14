Mindestens fÃ¼nf Tote bei schweren russischen Angriffen auf Kiew

Ausgebrannte Autos in Kiew nach russischen Angriffen

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zu Donnerstag Ziel schwerer russischer Angriffe geworden. Bei den Attacken mit Drohnen und Raketen auf 20 Orte in der Metropole wurden nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Selenskyj mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Donnerstag Ziel schwerer russischer Angriffe geworden. Bei den Attacken mit hunderten Drohnen und dutzenden Raketen auf 20 Orte in der Metropole wurden nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet. Bei einem weiteren russischen Angriff in der SÃ¼dukraine wurde dem ukrainischen Staatschef zufolge ein UN-Fahrzeug getroffen. Selenskyj warf Moskau einen "gezielten" Angriff vor.Â



Bei den neuen russischen Angriffen auf Kiew seien WohnhÃ¤user, eine Schule, eine Tierarztpraxis und andere zivile Infrastruktur beschÃ¤digt worden, erklÃ¤rte Selenskyj in Onlinediensten. Die Zahl der Verletzten stieg demnach auf mindestens 40. Selenskyj rief die westlichen VerbÃ¼ndeten seines Landes zu einer deutlichen Reaktion auf diesen schweren Angriff auf.Â



"Das sind ganz sicher nicht die Handlungen derjenigen, die glauben, der Krieg gehe zu Ende", erklÃ¤rte Selenskyj. Es sei nun wichtig, dass die westlichen VerbÃ¼ndeten der Ukraine zu diesem Angriff "nicht schweigen". "Es muss eine Antwort auf all diese Attacken geben", forderte er.



Moskau habe in der Nacht zum Donnerstag mehr als 670 Angriffsdrohnen gegen sein Land gestartet und 56 Raketen abgefeuert, erklÃ¤rte Selenskyj. An den Einschlagsorten kÃ¶nnten noch mehr Menschen unter den TrÃ¼mmern eingeschlossen sein, sagte er.



Reporter der Nachrichtenagentur AFP hatten am Morgen von mehreren Explosionen und Luftalarm in Kiew berichtet. Auch der Einsatz der Flugabwehr war zu hÃ¶ren. BÃ¼rgermeister Vitali Klitschko bestÃ¤tigte im Onlinedienst Telegram, dass Kiew von Russland mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen wurde.



Laut MilitÃ¤rverwaltung wurden bei den Angriffen sechs Bezirke der ukrainischen Hauptstadt und sechs weitere in der umliegenden Region getroffen. AFP-Journalisten beobachteten RettungskrÃ¤fte, die in den TrÃ¼mmern zerstÃ¶rter GebÃ¤ude in Kiew nach Ãœberlebenden suchten. Retter bargen einen Verletzten aus einem teils eingestÃ¼rzten Wohnhaus.Â



Die russischen Angriffe beschrÃ¤nkten sich jedoch nicht nur auf Kiew. Selenskyjs Angaben zufolge wurde auch die Stadt Cherson im SÃ¼den der Ukraine getroffen.Â



Dort sei ein Fahrzeug des UN-BÃ¼ros fÃ¼r die Koordinierung humanitÃ¤rer Angelegenheiten zweimal mit Drohnen angegriffen worden, erklÃ¤rte Selenskyj. "Sie konnten unmÃ¶glich nicht wissen, welches Fahrzeug sie im Visier hatten", schrieb er im Onlinedienst X. Dazu verÃ¶ffentlichte er die Aufnahme eines beschÃ¤digten Autos mit der Aufschrift "UN". Verletzt wurde demnach niemand.



Der von Russland entfachte Ukraine-Krieg dauert seit mehr als vier Jahren an. Die von den USA vermittelten GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des seit Februar 2022 andauernden Kriegs haben bisher keinenÂ Durchbruch gebracht. In der vergangenen Woche hatten erstmals seit Ende MÃ¤rz wieder GesprÃ¤che zwischen ukrainischen und US-Gesandten stattgefunden.



Im Ukraine-Krieg sind bereits hunderttausende Menschen getÃ¶tet worden. Es ist der bewaffnete Konflikt mit den meisten Opfern in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Als Voraussetzung fÃ¼r ein Friedensabkommen verlangt Russland von der Ukraine den RÃ¼ckzug aus mehreren bisher nur teilweise von Moskau kontrollierten Regionen, darunter das wichtige Industriegebiet Donbass im Osten der Ukraine. Kiew weist die Forderungen zurÃ¼ck.